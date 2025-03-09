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Хотите японский маникюр? Подумайте дважды, если у вас тонкие ногти

2:09
Моя семья » Красота и стиль

Японский маникюр — это не просто эстетика, но и уход за ногтями, который с каждым годом набирает популярность. Мастера предлагают его как альтернативу гель-лаку, а некоторые девушки даже осваивают его в домашних условиях. Это действительно проще, чем использовать гель или аппарат для фрезерной обработки ногтей. Но как и у любой процедуры, у японского маникюра есть свои плюсы и минусы.

маникюр
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото из freepik
маникюр

Почему японский маникюр не всегда хорош для ваших ногтей

Одним из основных минусов является невозможность сочетания японского маникюра с цветным лаком. Пудровый состав, который втирается в ногти, не позволяет лаку хорошо сцепиться с ногтевой пластиной. Так что если вы хотите изменить цвет ногтей, с японским маникюром это не получится.

Кроме того, есть мнение, что японский маникюр не восстанавливает ногти. Несмотря на популярность этой процедуры, она не лечит повреждения, как многие думают. Особенно если вы недавно сняли гель-лак, ваши ногти могут быть повреждены и чувствительными. В таком случае японский маникюр может не помочь, а даже навредить.

Грамотные мастера не рекомендуют делать японский маникюр сразу после снятия гель-лака. Это может привести к онихолизису — отслоению ногтевой пластины. Поэтому важно давать ногтям время восстановиться перед проведением процедуры.

Проблемы для тонких ногтей

Если у вас тонкие ногти, японский маникюр может быть не лучшим выбором. В процессе его выполнения ногти подвергаются полировке и втиранию состава, который помогает устранить неровности. Однако при недостаточном внимании мастера эффект быстро исчезает. А вот если мастер слишком усердствует с полировкой, можно повредить ногтевую пластину, что приведет к микротрещинам.

Для здоровых ногтей японский маникюр можно делать не чаще одного раза в месяц. Однако для ослабленных и тонких ногтей этот период стоит значительно увеличить.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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