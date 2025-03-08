Не просто парфюмы, а истории: откройте для себя ароматы, которым доверяют поколения

2:36 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Весна — это не только время для свежих и ярких образов, но и для ароматов, которые наполняют атмосферу легкостью и чистотой. Парфюмерия в этот сезон особенно важна: она должна быть свежей, легкой и создающей атмосферу солнечного тепла.

Фото: commons.wikimedia.org by Warburg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Парфюм

Как выбрать аромат, который будет актуален всегда? Ответ на этот вопрос мы нашли в 4 классических мужских парфюмах, которые остаются любимыми и спустя годы.

1. Иссей Мияке — Любовь к Иссею для человека

Этот древесно-водный аромат с нотами юзу, корицы, мускатного ореха и сандалового дерева был выпущен в 1994 году. Он стал мужской версией первого парфюма L'eau d'issey, который был разработан японским дизайнером Иссеем Мияке. Несмотря на время, аромат остается свежим и актуальным, привнося в стиль своего владельца как прошлое, так и будущее. Создатель аромата ушел в 2022 году, но его творчество продолжает жить.

2. Calvin Klein — Туалетная вода CK One

Легендарный парфюм 90-х годов, родившийся в тот же год, что и L'eau d'issey Pour Homme, — это аромат унисекса, который привнес в моду свежесть и чистоту. В его составе — цитрусовые ноты, зеленый чай, бергамот, кардамон и лаванда. Легкость и свежесть этого аромата остаются непревзойденными и по сей день.

3. Aqua Di Parma — Colonia

Этот одеколон с цитрусовыми нотами Солнечной Сицилии и сочетанием цветочных эссенций, таких как лаванда и дамасская роза, был создан в 1916 году. Сандал, ветивер и пачули составляют его основу, придавая аромату стойкость и глубину. Он как весеннее утро на Сицилии, когда воздух свеж, а земля полна жизни.

4. Флорис — Лондон № 89

Этот аромат был выпущен в 1951 году и сразу стал классикой. Древесно-цитрусовая композиция с нотами апельсина, бергамота и нероли, розы, иланг-иланга и лаванды излучает элегантность. В его основе — сандал, кедр и мускус, что делает его аромат зрелым и многослойным. Примечательно, что это был любимый аромат Яна Флеминга, автора книг о Джеймсе Бонде.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.



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