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Хотите волосы как у Рапунцель? Это не волшебство, а просто несколько шагов

3:04
Моя семья » Красота и стиль

Мечтаете отрастить волосы как у Рапунцель? Для этого потребуется не только терпение, но и правильный уход. Если вам кажется, что волосы растут слишком медленно, не спешите паниковать. Вполне возможно, что вы просто не знали, как правильно стимулировать рост волос.

Укладка волос
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under Фото из freepik
Укладка волос

Причины замедленного роста волос

Каждому человеку свойственно стремление к улучшению внешности, и волосы часто становятся тем, что хочется изменить в первую очередь. Вьющиеся или завитые локоны сложнее поддаются визуальному росту, поскольку изгибы делают это незаметным. Однако для всех, кто сталкивается с проблемой медленного роста, есть хорошие новости: существуют эффективные и безопасные способы ускорить этот процесс.

Питание — основа для роста волос

Первый и, пожалуй, главный совет — сбалансированное питание. Доктор Ана Карина Жункейра, дерматолог, специализирующийся на трихологии, утверждает, что для полноценного роста волос важно потреблять достаточное количество белка и витаминов. Белки, как мясо, яйца и растительные источники, — это строительный материал для ваших прядей. А витамины, содержащиеся в фруктах, особенно в ягодах, обеспечивают волосы нужными антиоксидантами.

"Белок необходим для формирования волосяного стержня", — подчеркивает врач.

Но стоит помнить, что строгие диеты и резкое похудение могут ослабить волосы и привести к их выпадению.

Чистота и здоровье кожи головы

Мойте волосы не реже трех раз в неделю. Но важно делать это правильно: шампунь нужно оставить на волосах хотя бы на одну-две минуты перед смыванием. Кондиционер наносите только на сами волосы, избегая кожи головы, и обязательно тщательно смывайте.

Натуральные средства для укрепления волос

Чтобы ускорить рост и укрепить волосы, стоит использовать тоники с натуральными ингредиентами. Например, гвоздика, розмарин, алоэ, эфирные масла и глина — все эти компоненты способны уменьшить выпадение и стимулировать рост.

Массаж кожи головы

Еще один способ стимулировать кровообращение и рост волос — это массаж кожи головы. Он улучшает циркуляцию крови, что помогает волосам получать больше питательных веществ. Легкие массирующие движения по коже головы можно делать ежедневно, это не займет много времени, а результат не заставит себя долго ждать.

Как ускорить рост волос: полезные советы

  • Сбалансированное питание — ключ к здоровым волосам.
  • Избегайте резких диет, которые могут вызвать выпадение волос.
  • Мойте волосы регулярно, но не злоупотребляйте шампунями.
  • Используйте натуральные тоники для укрепления.
  • Проводите массаж кожи головы для улучшения кровообращения.
  • Поддерживайте волосы с помощью эфирных масел и трав.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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