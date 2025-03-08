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Кальций — не главное: вот что на самом деле нужно костям для здоровья — будете поражены

2:55
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Вы когда-нибудь задумывались, как сохранить подвижность и активность с возрастом? Оказавшись в зрелом возрасте, мы часто начинаем чувствовать, что энергия уходит, а кости становятся более хрупкими.

Женщина
Фото: Designed by Freepik by benzoix is licensed under Public domian
Женщина

Но что, если я скажу вам, что правильное питание может стать ключом к долгому активному здоровью?

Молочные продукты: источник крепких костей

Исследования показывают, что молочные продукты могут играть важную роль в поддержании крепких костей. Почему? Потому что они содержат не только кальций, но и важнейшие витамины и минералы, которые помогают укреплять кости и поддерживать их здоровье.

Как старение влияет на наши кости

С возрастом наше тело меняется, и поддержание хорошего состояния костей становится критически важным. Как объясняют профессора диетологии Сидина Айзекс и Лорел Венц, старение и метаболизм тесно связаны. Чтобы поддерживать активность и здоровье, нам необходимо потреблять белки, углеводы и жиры, которые играют ключевую роль в укреплении костей.

Кости не статичны, а живы

Кости не являются статичной частью нашего тела — они постоянно обновляются, и этот процесс помогает восстанавливать повреждения, поддерживать кальциевый баланс и обеспечивать нашу подвижность. Однако с возрастом мы теряем больше минералов, чем усваиваем, что может повысить риск переломов. Поэтому важно регулярно пополнять запасы этих минералов через питание. Рекомендуемая суточная норма кальция составляет 1000-1200 мг.

Роль молочных продуктов в укреплении костей

И вот тут на помощь приходят молочные продукты. Молоко, йогурт и сыр содержат не только кальций, но и белок, витамин D, магний и калий — все эти вещества необходимы для здоровья костей. Витамин D помогает организму усваивать кальций, а молоко часто обогащают этим важным элементом, что улучшает его усвоение.

Альтернативы молочным продуктам

Но молочные продукты — это не единственный источник полезных веществ. Темная листовая зелень, миндаль, тофу и растительные молочные напитки также могут стать отличными альтернативами для тех, кто не потребляет молочные продукты.

Сбалансированное питание для активной жизни

Если вы хотите сохранить подвижность и здоровье с возрастом, важно не забывать о балансе в своем рационе.

"При правильном подходе и здоровом питании можно значительно улучшить качество жизни", — уверены ученые.

Сбалансированная диета, богатая цельными злаками, овощами, фруктами, бобовыми и молочными продуктами, поможет вам оставаться активными и здоровыми.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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