Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно белить деревья весной, чтобы защита держалась долго
Министр культуры РФ Любимова раскрыла карты: какие темы следует освещать в кино
Весенний уход за газоном: 3 главных шага для густой и здоровой травы
Вся семья сбежится на запах: как приготовить идеальные синнабоны
Если собака спит больше обычного, проверьте этот список тревожных симптомов
Обезьянка маячит: Зарубина раскрыла секрет угасающей популярности Галкина*
Пока одни ждут, другие покупают: как найти китайский авто без очереди
Место силы, покрытое цветами: почему сюда приезжают не только туристы, но и паломники
Германию парализует: 11 аэропортов закроются из-за забастовки

Не паникуйте, если седина появилась! Этот домашний рецепт исправит все

2:30
Моя семья » Красота и стиль

Седые волосы — это естественный процесс, который может настигнуть нас в разном возрасте: как в молодости, так и в более зрелом возрасте. Но что делать, если вы хотите скрыть их, не прибегая к химическим красителям, которые могут повредить волосы?

Женщина с седыми волосами
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина с седыми волосами

Есть простой и эффективный способ — приготовить натуральный краситель на основе корицы, который не только придаст золотистый оттенок, но и укрепит волосы.

Как создать домашний краситель с помощью корицы

Основной ингредиент — корица. Это не просто специя, которая придаёт приятный вкус в кулинарии. Она идеально подходит для осветления волос, особенно если у вас каштановый цвет. А ещё корица способствует улучшению кровообращения в коже головы и стимулирует рост волос. В отличие от покупных красителей, такой состав не вреден и не сушит волосы.

Ингредиенты:

  • 3 столовые ложки порошка корицы
  • 2 столовые ложки меда (для усиления осветления)
  • 3 столовые ложки кондиционера или йогурта
  • 1 столовая ложка оливкового масла (для сухих волос)

Приготовление:

  • Смешайте все ингредиенты в миске до получения однородной массы.
  • Нанесите смесь на сухие или слегка влажные волосы, начиная с корней и продвигаясь к концам.
  • Аккуратно массируйте кожу головы, чтобы смесь проникла в корни.
  • Наденьте шапочку для душа или оберните волосы пластиковой пленкой.
  • Оставьте на 3 часа (чем дольше, тем ярче результат).
  • После этого тщательно смойте теплой водой.

Частота использования: вы можете повторять процедуру столько раз, сколько потребуется, чтобы добиться желаемого результата. Это безопасный и натуральный способ не только осветлить волосы, но и укрепить их.

Почему корица? Корица — это не только эффективный осветлитель. Она укрепляет волосы, снижает их выпадение, делает волосы шелковистыми и мягкими. А её пряный аромат, который остаётся в волосах, добавляет дополнительный шарм. Это прекрасная альтернатива химическим красителям, которая не повреждает структуру волос, а наоборот — укрепляет их.

Если вы хотите избавиться от седины и сделать волосы более здоровыми, попробуйте этот домашний рецепт с корицей. Он подарит вам не только красивый цвет, но и заботу о ваших локонах!

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Как избавиться от пня за 10 минут? Простая схема, которая работает
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от пня за 10 минут? Простая схема, которая работает Аудио 
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Недвижимость
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает Аудио 
Вика Цыганова возмущена победой Киркорова на премии Певец года
Шоу-бизнес
Вика Цыганова возмущена победой Киркорова на премии Певец года Аудио 
Популярное
Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара

Узнайте, как приготовить картофель по-новому! Вместо воды используйте мясной бульон: вкус и польза удивят. Чешский рецепт на курином бульоне.

Картофель впитает всё блаженство: варите не в воде, а в этом — вот какой секрет знают шеф-повара
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Вика Цыганова возмущена победой Киркорова на премии Певец года
Как избавиться от пня за 10 минут? Простая схема, которая работает
Ракетный удар в ночь на 7 марта — у ВСУ начались проблемы с ПВО? Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Не просто кошки, а мини-тигры: самые крупные породы, которые вас удивят
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Украшения, которые делают участок нелепым — не совершайте этих ошибок
Последние материалы
Как правильно белить деревья весной, чтобы защита держалась долго
Министр культуры РФ Любимова раскрыла карты: какие темы следует освещать в кино
Весенний уход за газоном: 3 главных шага для густой и здоровой травы
Вся семья сбежится на запах: как приготовить идеальные синнабоны
Не паникуйте, если седина появилась! Этот домашний рецепт исправит все
Если собака спит больше обычного, проверьте этот список тревожных симптомов
Обезьянка маячит: Зарубина раскрыла секрет угасающей популярности Галкина*
Пока одни ждут, другие покупают: как найти китайский авто без очереди
Место силы, покрытое цветами: почему сюда приезжают не только туристы, но и паломники
Германию парализует: 11 аэропортов закроются из-за забастовки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.