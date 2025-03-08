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Невероятно, но факт: ваш знак зодиака точно знает, как вам следует стричься

3:47
Моя семья » Красота и стиль

С весной приходит желание обновить внешний вид, и лучшим способом сделать это является смена прически. Но как выбрать стиль, который не только подчеркнёт вашу индивидуальность, но и будет гармонично сочетаться с вашим характером? Гороскоп может помочь вам с этим! Откройте для себя, какую прическу рекомендует ваш знак зодиака.

Девушка с длинными волосами
Фото: https://www.freepik.com by teksomolika
Девушка с длинными волосами

Овен (21 марта — 19 апреля)
Энергичные Овны всегда на пике активности, и для них идеально подойдут прически, которые легко укладывать и которые подчеркивают их динамичность. Пикси с V-образным вырезом или асимметричный боб с удлинёнными прядями до плеч создадут эффект свежести и решительности.

Телец (20 апреля — 20 мая)
Тельцы ценят стиль и порядок. Для них лучше всего подойдут короткие и средней длины волосы, которые выглядят элегантно и легко укладываются. Это классический выбор, который остаётся актуальным в любое время.

Близнецы (21 мая — 20 июня)
Многослойные и игривые прически идеально подходят Близнецам. Их характеру соответствуют длинные естественные волны или богемные косматые волосы, которые прекрасно подчёркивают их свободолюбие.

Рак (21 июня — 22 июля)
Для чувствительных Раков подходят романтичные и женственные прически, такие как мягкие косички или свободные пучки. Эти варианты идеально сочетаются с их заботливым и утонченным характером.

Лев (23 июля — 22 августа)
Львы любят привлекать внимание, а потому для них подойдут объёмные волосы или голливудские волны. Такие прически, как волосы длиной до середины спины, создают эффектность и подчёркивают яркую индивидуальность.

Дева (23 августа — 22 сентября)
Практичные Девы предпочитают аккуратность, поэтому им подойдут прямые волосы средней длины, уложенные в низкий пучок. Элегантный и строгий стиль, который отражает их стремление к порядку.

Весы (23 сентября — 22 октября)
Весы стремятся к гармонии, и поэтому многослойные волосы средней длины, уложенные в французский пучок, будут идеальным выбором для их образа. Такой стиль сочетает утонченность и лёгкость.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)
Скорпионы загадочны и уверены в себе, и им подойдут короткие стрижки, такие как каре. Зеркальные волосы с прямой укладкой придадут им ещё больше уверенности и загадочности.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)
Стрельцы — это любители свободы и приключений. Локоны и свободный хвост идеально подчеркивают их натуру. Такие прически отражают их дух свободы и желание приключений.

Козерог (22 декабря — 19 января)
Козероги предпочитают сдержанные и элегантные прически. Классическая прическа "Клеопатра" или стильный пучок идеально подходят для этого знака.

Водолей (20 января — 18 февраля)
Водолеи ценят нестандартные подходы. Для них идеальны многослойные прически пикси с плетеной косой или оригинальные элементы, подчёркивающие их креативность и уникальность.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)
Мечтательные Рыбы идеально подходят для мягких волн и романтичных косичек. Такие прически подчеркивают их женственность и мягкость.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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