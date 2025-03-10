Повышенная потливость — больше не приговор: найдено решение, работающее до 6 месяцев

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При повышенном потоотделении, или гипергидрозе, эффективным методом лечения являются инъекции ботокса. Об этом рассказала врач-невролог Галина Чудинская из клиники академика Ройтберга.

Гипергидроз
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Гипергидроз

Врач рассказала, что гипергидроз встречается у примерно 30% людей и может быть первичным, то есть возникать без явных причин, или вторичным, когда он является следствием других заболеваний. Точные причины первичного гипергидроза неизвестны, но считается, что важную роль играют генетика и повышенная чувствительность гипоталамуса к эмоциональным стимулам. Эмоциональный стресс часто становится провоцирующим фактором.

Существуют различные методы лечения гипергидроза. Один из самых эффективных — инъекции ботулотоксина. Этот препарат блокирует передачу нервных импульсов к потовым железам, что снижает потоотделение. Ботокс применяется при локальном гипергидрозе, например, в области подмышек или ладоней, сообщает Газета.Ru.

Процедура проводится без анестезии и занимает около 10 минут. Пациент может ощущать легкое жжение, но это быстро проходит. Большинство людей возвращаются к обычной жизни сразу после процедуры. Эффект от инъекции проявляется в течение 1-4 дней, а окончательный результат оценивается через 10-14 дней. Действие ботокса сохраняется до 6 месяцев, после чего рекомендуется повторить процедуру.

Кроме инъекций ботокса, существуют местные средства для снижения потоотделения, такие как антиперспиранты с гексагидратом хлорида алюминия. Однако если гипергидроз вызывает значительное неудобство, стоит обратиться к врачу для диагностики и назначения подходящего лечения.

"Также врач может назначить пероральные антихолинергические препараты, если местные средства неэффективны, а также физиотерапевтические методы, такие как ионофорез", — сказала Чудинская.

В некоторых случаях гипергидроз является симптомом других заболеваний, поэтому важно лечить основную причину, подчеркнула специалист.

Уточнения

Гипергидро́з (др.-греч. ὑπερ- — чрезмерно + др.-греч. ἱδρώς — пот) — функциональное нарушение системы потоотделения, при котором человек обильно потеет. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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