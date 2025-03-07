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Лак для ногтей — для красоты или для беды? Вот сколько времени он действительно безопасен

2:49
Моя семья » Красота и стиль

Вы когда-нибудь задумывались, сколько времени ваш маникюр действительно должен оставаться на ногтях? По словам дерматолога Эстер Хименес, лак для ногтей не должен держаться дольше 7 дней.

Коричневый маникюр
Фото: freepik.com by devmaryna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Коричневый маникюр

Дело в том, что постоянное покрытие ногтей лаками и гелями может привести к их ослаблению. Это не только влияет на внешний вид, но и может вызвать проблемы, требующие серьезного ухода.

Зачем ногтям отдых

Ногти нуждаются в регулярном отдыхе. Частое нанесение лаков, особенно полупостоянных, может ослабить их, привести к ломкости или шелушению. Ногти — это не только украшение. Они защищают пальцы от повреждений и воздействия внешней среды, и если ими неправильно ухаживать, можно столкнуться с неприятными последствиями.

Как правильно ухаживать за ногтями

  • Не забывайте об увлажнении. При частом контакте с водой ногти теряют влагу, что может привести к их сухости. Регулярное увлажнение с помощью кремов и масел помогает сохранить их здоровье.
  • Защита от химикатов. При работе с моющими средствами или химикатами используйте перчатки. Это поможет предотвратить раздражение и повреждение ногтей.
  • Правильная стрижка. Перед тем как подстричь ногти, их следует увлажнить и аккуратно подпилить. Лучше всего делать это после душа, когда ногти становятся более мягкими.

Как предотвратить высыхание ногтей

Чтобы избежать повреждения и ломкости, нужно минимизировать контакт с водой, особенно при мытье посуды или уборке. Регулярно увлажняйте как сами ногти, так и кожу вокруг них. Это поможет не только сохранить их здоровье, но и улучшить внешний вид.

Полупостоянный маникюр — вред или польза

Если вы часто используете полупостоянный маникюр, дерматолог рекомендует делать перерывы. Он может повреждать ногтевую пластину, поэтому важно отдыхать и давать ногтям восстановиться. Также не забывайте, что удаление лака должно проводиться средствами без ацетона, чтобы не повредить структуру ногтей.

Питание для здоровья ногтей

Ваши ногти, как и кожа, требуют заботы изнутри. Сбалансированное питание, богатое витаминами, помогает поддерживать их здоровье. Биотин, цинк и селен играют ключевую роль в укреплении ногтевой пластины, а добавление коллагеновых пептидов способствует их восстановлению и улучшению структуры.

Как заботиться о ногтях в домашних условиях

  • Используйте мягкие мыла для рук.
  • После мытья всегда тщательно высушивайте ногти.
  • Увлажняйте их регулярно с помощью специализированных кремов.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — рука, кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки) человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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