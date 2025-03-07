Уйти в минус 10 лет за минуту? Макияж, который вас точно удивит

С возрастом макияж становится нашим верным союзником в поддержании молодости и свежести. После 50 лет кожа меняется, черты лица становятся более выразительными, а значит, важно адаптировать свои косметические привычки.
Как сделать так, чтобы макияж не подчеркивал возрастные изменения, а наоборот — омолаживал?
Профессиональный визажист Шафран Хьюз делится секретами, которые помогут создать эффект свежести и молодости. Она утверждает, что ключ к успеху — это правильный выбор средств и техника их нанесения.
Одной из главных ошибок, по словам Хьюз, является неправильное использование подводки для глаз. Слишком толстый или темный мазок сужает глаз, делая его взгляд усталым и тусклым.
"Подводка должна быть тонкой, а лучше использовать светлые оттенки — телесный или бежевый лайнер. Нанесенный на слизистую оболочку, он мгновенно "разбудит" взгляд, подчеркнув белки глаз и придав свежесть", — объясняет визажист.
В возрасте после 50 лет важно выбирать правильные оттенки теней. Хьюз советует отдавать предпочтение дымчато-коричневым или темно-коричневым оттенкам. Эти цвета идеально подходят для подчеркивания формы глаз и добавления глубины. Яркие или слишком насыщенные цвета могут акцентировать внимание на морщинах и других признаках старения.
Для скрытия темных кругов под глазами не стоит использовать слишком плотные текстуры. Лучше выбирать легкие увлажняющие консилеры, которые не создают лишней маскировки, но при этом осветляют кожу и придают свежесть.
Еще один простой, но очень эффективный элемент макияжа — карандаш для бровей.
"Тонкий карандаш, нанесенный мелкими штрихами, придаст бровям четкую форму и объем, мгновенно меняя структуру лица", — подчеркивает визажист.
Такой прием помогает не только восстановить гармонию в лице, но и визуально подтянуть его, создавая эффект лифтинга.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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