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Уйти в минус 10 лет за минуту? Макияж, который вас точно удивит

2:20
Моя семья » Красота и стиль

С возрастом макияж становится нашим верным союзником в поддержании молодости и свежести. После 50 лет кожа меняется, черты лица становятся более выразительными, а значит, важно адаптировать свои косметические привычки.

Женщина на стрижке
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Женщина на стрижке

Как сделать так, чтобы макияж не подчеркивал возрастные изменения, а наоборот — омолаживал?

Профессиональный визажист Шафран Хьюз делится секретами, которые помогут создать эффект свежести и молодости. Она утверждает, что ключ к успеху — это правильный выбор средств и техника их нанесения.

Ошибки, которых стоит избегать

Одной из главных ошибок, по словам Хьюз, является неправильное использование подводки для глаз. Слишком толстый или темный мазок сужает глаз, делая его взгляд усталым и тусклым.

"Подводка должна быть тонкой, а лучше использовать светлые оттенки — телесный или бежевый лайнер. Нанесенный на слизистую оболочку, он мгновенно "разбудит" взгляд, подчеркнув белки глаз и придав свежесть", — объясняет визажист.

Тени, которые подойдут идеально

В возрасте после 50 лет важно выбирать правильные оттенки теней. Хьюз советует отдавать предпочтение дымчато-коричневым или темно-коричневым оттенкам. Эти цвета идеально подходят для подчеркивания формы глаз и добавления глубины. Яркие или слишком насыщенные цвета могут акцентировать внимание на морщинах и других признаках старения. 

Легкость в нанесении консилера

Для скрытия темных кругов под глазами не стоит использовать слишком плотные текстуры. Лучше выбирать легкие увлажняющие консилеры, которые не создают лишней маскировки, но при этом осветляют кожу и придают свежесть.

Карандаш для бровей — магия для лица

Еще один простой, но очень эффективный элемент макияжа — карандаш для бровей.

"Тонкий карандаш, нанесенный мелкими штрихами, придаст бровям четкую форму и объем, мгновенно меняя структуру лица", — подчеркивает визажист.

Такой прием помогает не только восстановить гармонию в лице, но и визуально подтянуть его, создавая эффект лифтинга.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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Уйти в минус 10 лет за минуту? Макияж, который вас точно удивит
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