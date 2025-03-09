Техника лифтинг-макияжа, которая скрывает возрастные изменения за мгновение

1:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лифтинг-макияж — это техника, с помощью которой можно визуально подтянуть овал лица, скрыть морщины и сделать контуры более четкими и выраженными. Он идеально подходит для тех, кто хочет выглядеть моложе и свежее без инвазивных процедур. Важно понимать, что лифтинг-макияж не требуют особых умений и выполнить его может каждый.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Макияж

Подготовка кожи

Прежде чем наносить макияж, важно подготовить кожу, чтобы макияж лежал ровно и дольше сохранял свежесть. Используйте увлажняющий крем, а затем нанесите основу под макияж. Она поможет выровнять текстуру лица и предотвратит появления морщин в течение дня.

Коррекция контуров лица

Один из главных этапов лифтинг-макияжа — это создание четких контуров. Для этого используйте бронзер или контуринг. Применяйте его на линии скул, вдоль висков и подбородка, чтобы создать эффект более четкого овала лица и скрыть второй подбородок.

Освежение глаз

Для лифтинга взгляда важно, чтобы глаза выглядели ярко и открыто. Наносите светлые, блестящие тени на подвижное веко, а темные оттенки используйте для затемнения внешнего уголка глаза. Легкая подводка и несколько слоев туши помогут ресницам "подняться", создавая иллюзию открытого взгляда.

Румяна и хайлайтер

Для создания свежего и молодого вида наносите румяна по диагонали от яблочек щёк к вискам, что придаст лицу более подтянутый вид. Хайлайтер используйте на скулах, под бровями, на лбу и вдоль носа, чтобы добавить свежести и сияния.

Лифтинг-макияж — это отличная альтернатива хирургическим вмешательствам, позволяющая выглядеть моложе, не прибегая к радикальным методам.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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