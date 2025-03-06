Как убрать живот без единого упражнения? Эти продукты сделают талию тоньше

Вы качаете пресс, но живот всё равно выпирает? Проблема не в слабых мышцах, а в скрытых врагах, которые прячутся в вашем холодильнике. Некоторые продукты незаметно сводят на нет все усилия, а другие, наоборот, помогают обрести плоский живот без единого упражнения. Разбираемся, что есть, чтобы пресс стал видимым.
Фрукты после еды = вздутие
Фруктоза запускает брожение в желудке, из-за чего живот надувается. Решение — есть фрукты за 30 минут до еды или через 2 часа после.
"Здоровые" продукты могут быть обманкой
Продукты, которые помогут подтянуть живот
Что и с чем нельзя сочетать
Курица с рисом или рыба с картошкой — пищеварительная катастрофа. Белки и крахмалы перевариваются по-разному, создавая газообразование. Разделите их:
Уже через неделю таких изменений живот станет более подтянутым, а тяжесть после еды исчезнет. И никакого пресса для этого не понадобится.
Талия - сужение тела человека между грудной клеткой и тазом.
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