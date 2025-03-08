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Никаких модных мучений: как выглядеть дорого этой весной, не тратя лишнего

2:15
Моя семья » Красота и стиль

Весна — время обновления, и это касается не только природы, но и гардероба. В сезоне весна/лето 2025 модные дома представили палитру оттенков, которые не только освежают стиль, но и поднимают настроение. Среди фаворитов — теплый бордовый, элегантный серый, нежный пудрово-розовый и необычный масляно-желтый. Эти цвета легко комбинировать между собой, создавая стильные образы.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка

Если вы хотите выглядеть модно этой весной, обратите внимание на эти 6 цветовых сочетаний, которые помогут вам сделать стиль более интересным и современным.

Бордовый + оливково-зеленый

  • Смелый и глубокий бордовый идеально гармонирует с природным оливковым. Это сочетание изысканности и естественности прекрасно подойдет для весенних пальто, брюк и аксессуаров.

Пудрово-розовый + серый

  • Романтичный розовый оттенок и сдержанный серый — идеальный тандем для элегантных образов. Этот дуэт прекрасно подходит как для повседневных, так и для деловых аутфитов.

Серый + масляно-желтый

  • Контрастное, но сбалансированное сочетание теплого желтого с универсальным серым делает любой образ свежим и модным.

Коричневый + оливково-зеленый

  • Природные оттенки всегда актуальны весной. Темно-коричневый и оливковый создают стильные сочетания, особенно в верхней одежде и аксессуарах.

Светло-голубой + бежевый

  • Нежный, воздушный светло-голубой оттенок и теплый бежевый — классика весеннего гардероба. Этот тандем отлично подойдет для костюмов, платьев и верхней одежды.

Розовый + бордовый

  • Комбинация двух родственных оттенков — яркого бордо и нежного розового — создаст выразительный, но не перегруженный образ. Подойдет как для повседневных, так и для вечерних луков.

Вывод

Весна — отличное время для экспериментов с цветами. Эти шесть стильных сочетаний помогут вам выглядеть свежо и актуально, не жертвуя элегантностью. Выбирайте палитру, которая отражает ваш характер, и создавайте образы, заряжающие энергией!

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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