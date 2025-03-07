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Как выглядеть моложе? Ошибки, из-за которых возраст выдаёт себя

2:17
Моя семья » Красота и стиль

Современная косметология помогает справляться с морщинами, но, увы, есть детали, которые могут предательски выдавать возраст. Причём не всегда мы обращаем на них внимание, пока изменения не становятся слишком явными. Разбираемся, какие зоны стареют быстрее всего и как этого избежать.

Макияж
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Макияж

Что выдаёт возраст сильнее всего

Носогубные складки
Могут появиться уже в 25 лет, особенно если мимика активная. Решение — увлажнение, биоревитализация, гимнастика для лица.

Тёмные круги под глазами
Тонкая кожа в этой зоне стареет быстрее всего. Помогут компрессы, средства с кофеином и гиалуроновой кислотой, а в запущенных случаях — пилинги и мезотерапия.

Неравномерный цвет кожи
Тусклый оттенок и пигментные пятна — результат замедления обновления клеток. Основа ухода — защита от солнца, осветляющие кремы и регулярный сон.

Овал лица
"Поплывшие" контуры могут появиться уже в 30. Решение — массаж, гимнастика и в более серьёзных случаях армирование нитями.

Руки
Пигментные пятна, тонкая кожа и ломкие ногти часто старят сильнее, чем лицо. Не забывайте о защите от солнца, увлажнении и аккуратном маникюре.

Шея
О ней вспоминают в последнюю очередь, а ведь именно складки и морщины на шее часто выдают возраст. Осанка, уход и массаж помогут сохранить её молодость.

Лишний вес
Дополнительные килограммы могут прибавить годы визуально, поэтому важны сбалансированное питание, спорт и, если нужно, поддерживающие процедуры.

Как сохранить молодость надолго?

  • Защищайте кожу от солнца.
  • Увлажняйте не только лицо, но и руки, шею, зону декольте.
  • Следите за осанкой.
  • Поддерживайте здоровый вес.
  • Не забывайте о массаже и гимнастике для лица.

Уход за собой — это не только про кремы и косметику, но и про образ жизни. Чем раньше начать заботиться о себе, тем дольше кожа будет радовать молодостью и свежестью!

Уточнения

Во́зраст — продолжительность периода от момента рождения живого организма до настоящего или любого другого определённого момента времени.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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