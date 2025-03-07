8 модных способов ухаживать за кожей, которые лучше не пробовать

Каждый день соцсети предлагают нам новые "чудо-методы" для красоты, но не все они безопасны. Некоторые тренды могут навредить коже, вызвать раздражения, прыщи и даже ускорить старение. Разбираемся, какие популярные лайфхаки лучше оставить блогерам и чем их заменить.
Говяжий жир на лицо
В теории это может увлажнять кожу, но на практике жир закупоривает поры, провоцирует воспаления и может стать причиной инфекций.
Салфетки вместо умывания
Они удаляют макияж, но не очищают кожу. Регулярное использование салфеток вместо умывания раздражает эпидермис и нарушает защитный барьер.
Касторовое масло для ресниц
Вместо укрепления ресниц можно получить аллергическую реакцию или воспаление глаз. Безопаснее использовать специальные средства.
Мицеллярная вода без смывания
Оставлять ее на лице — не лучшая идея, особенно если в составе есть ПАВ. Остатки средства могут вызвать сухость и раздражение.
Антибактериальные гели для лица
Очищение — это важно, но тотальное уничтожение бактерий нарушает баланс кожи, делая её уязвимой.
Маски из рапсового масла
Оно не предназначено для ухода за кожей, может забить поры и спровоцировать акне. Лучше использовать масла жожоба или сквалан.
Самодельные солнцезащитные кремы
Солнцезащитные средства — это сложные формулы, которые работают только при точном расчете. Домашние версии просто не дадут коже нужной защиты.
Назальный спрей для загара
Этот метод может привести к ожогам, преждевременному старению и даже кожным заболеваниям.
Забота о коже — это не про тренды, а про регулярный уход, подходящий именно вам!
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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