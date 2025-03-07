8 модных способов ухаживать за кожей, которые лучше не пробовать

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Каждый день соцсети предлагают нам новые "чудо-методы" для красоты, но не все они безопасны. Некоторые тренды могут навредить коже, вызвать раздражения, прыщи и даже ускорить старение. Разбираемся, какие популярные лайфхаки лучше оставить блогерам и чем их заменить.

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Бьюти-тренды, которые точно не принесут пользы

Говяжий жир на лицо

В теории это может увлажнять кожу, но на практике жир закупоривает поры, провоцирует воспаления и может стать причиной инфекций.

Салфетки вместо умывания

Они удаляют макияж, но не очищают кожу. Регулярное использование салфеток вместо умывания раздражает эпидермис и нарушает защитный барьер.

Касторовое масло для ресниц

Вместо укрепления ресниц можно получить аллергическую реакцию или воспаление глаз. Безопаснее использовать специальные средства.

Мицеллярная вода без смывания

Оставлять ее на лице — не лучшая идея, особенно если в составе есть ПАВ. Остатки средства могут вызвать сухость и раздражение.

Антибактериальные гели для лица

Очищение — это важно, но тотальное уничтожение бактерий нарушает баланс кожи, делая её уязвимой.

Маски из рапсового масла

Оно не предназначено для ухода за кожей, может забить поры и спровоцировать акне. Лучше использовать масла жожоба или сквалан.

Самодельные солнцезащитные кремы

Солнцезащитные средства — это сложные формулы, которые работают только при точном расчете. Домашние версии просто не дадут коже нужной защиты.

Назальный спрей для загара

Этот метод может привести к ожогам, преждевременному старению и даже кожным заболеваниям.

Как не попасться на вредные тренды?

Доверяйте проверенным источникам информации.

Изучайте состав косметики и ее влияние на кожу.

Ориентируйтесь на физиологию, а не на моду — кожа требует защиты, а не экспериментов.

Забота о коже — это не про тренды, а про регулярный уход, подходящий именно вам!

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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