Винтаж и доступность: два главных козыря стиля бохо-шик — будьте в тренде

1:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Бохо-шик возвращается в моду, представляя свободный вид элегантности. Стиль был популярен в 2000-х годах, он был связан с экономическими кризисами.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с яблоком

Исторический контекст

Бохо-шик связан с историческими моментами политического давления и войны. Он стал символом движения хиппи в 1960-1970-х годах. Элементы boho моды были заметны в коллекциях Marks & Spencer и Monsoon в 2008-2009 годах.

Современные тенденции

Спрос на винтажную одежду растет из-за экономической нестабильности. Современные тенденции boho chic включают винтажную одежду и более доступные варианты.

Этот стиль сегодня больше связан с атмосферой и эстетикой, чем с политическими идеалами. Возрождение бохо-шик в современной эпохе отражает стремление к свободе и непринужденности в моде и обществе.

Эволюция стиля

Boho chic потерял политический характер, но сохранил эстетику свободы. Современные границы моды расширились, и стиль стал более инклюзивным.

Уточнения

Бохо-шик (англ от Boho, сокращение от bohemian "богема") — стиль в одежде, сочетающий в себе различные элементы стилей хиппи, винтаж, цыганские и другие этнические мотивы.





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