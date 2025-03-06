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Винтаж и доступность: два главных козыря стиля бохо-шик — будьте в тренде

1:13
Моя семья » Красота и стиль

Бохо-шик возвращается в моду, представляя свободный вид элегантности. Стиль  был популярен в 2000-х годах, он был связан с экономическими кризисами.

Девушка с яблоком
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с яблоком

Исторический контекст

Бохо-шик связан с историческими моментами политического давления и войны. Он стал символом движения хиппи в 1960-1970-х годах. Элементы boho моды были заметны в коллекциях Marks & Spencer и Monsoon в 2008-2009 годах.

Современные тенденции

Спрос на винтажную одежду растет из-за экономической нестабильности. Современные тенденции boho chic включают винтажную одежду и более доступные варианты.

Этот стиль сегодня больше связан с атмосферой и эстетикой, чем с политическими идеалами. Возрождение бохо-шик в современной эпохе отражает стремление к свободе и непринужденности в моде и обществе.

Эволюция стиля

Boho chic потерял политический характер, но сохранил эстетику свободы. Современные границы моды расширились, и стиль стал более инклюзивным.

Уточнения

Бохо-шик (англ от Boho, сокращение от bohemian "богема") — стиль в одежде, сочетающий в себе различные элементы стилей хиппи, винтаж, цыганские и другие этнические мотивы.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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