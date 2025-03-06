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Секретное средство от трещин на пятках, которое есть в каждом доме

2:01
Моя семья » Красота и стиль

Потрескавшиеся пятки — это не только эстетическая проблема, но и неприятный физический дискомфорт. Однако вместо дорогих процедур в салоне можно использовать доступное средство, которое есть у большинства дома. Этот простой ингредиент поможет вам избавиться от трещин, натоптышей и грибковых инфекций.

Бритьё ног
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Бритьё ног

Уход за пятками: яблочный уксус как панацея

Яблочный уксус — не просто обычный продукт для кухни. Его антисептические и антимикробные свойства широко используются в народной медицине. Он помогает бороться с сухостью кожи, заживлять трещины и устранять натоптыши. Это средство не только доступно, но и эффективное в борьбе с проблемами кожи на ногах.

Как применять яблочный уксус для трещин на пятках

Чтобы смягчить кожу и ускорить заживление трещин, возьмите кусочек ваты и смочите его яблочным уксусом. Приложите к пораженному участку на ночь. Для удобства можно зафиксировать вату бинтом или носками. Повторяйте эту процедуру несколько раз в неделю, и вскоре ваша кожа станет мягче, а трещины начнут заживать.

Яблочный уксус против натоптышей

Если вы столкнулись с натоптышами, яблочный уксус тоже поможет. Возьмите 3-5 таблеток аспирина, измельчите их в порошок, а затем добавьте каплю яблочного уксуса. Нанесите полученную смесь на проблемные участки, оберните полотенцем или бинтом и оставьте на 10-15 минут. После этого удалите смесь и используйте пилочку для ног, чтобы избавиться от омертвевшей кожи.

Почему это работает

Яблочный уксус помогает размягчить омертвевшую кожу, облегчая процесс удаления натоптышей и заживление трещин. К тому же его антисептические свойства борются с микробами, что помогает предотвратить инфекции и ускоряет восстановление кожи.

Уточнения

Я́блочный у́ксус — уксус, получаемый микробиологическим методом из яблочного сырья.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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