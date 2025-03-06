Секреты правильного потребления сладкого: как не навредить фигуре

2:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сладкое — это не просто привычка, а настоящая потребность, заложенная природой. С самого детства мы тянемся к сладкому, и это не случайно: биологически мы склонны отдавать предпочтение продуктам, богатым энергией. Но как сладости влияют на наше тело и можно ли их есть ежедневно, не набирая лишний вес?

Фото: unsplash.com by Brina Blum, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ чизкейк

Сладкое и похудение: мифы и реальность

Долгое время употребление сахара связывали с набором веса, и многие, соблюдая строгие диеты, избегают сладкого. Но оказывается, что все не так однозначно. Исследования Кембриджского университета показывают, что тяга к сладкому — это биологическое наследие, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ограничивать добавленный сахар до 10% от суточной нормы, а для максимальной пользы — до 5%. Однако важно понимать, что неконтролируемое потребление сладких продуктов может замедлить процесс похудения.

Баланс — ключ к успеху

Диетологи сходятся во мнении, что ключ к правильному питанию — это баланс. Как отмечает диетолог Сара Дженкинс:

"Если шоколад или мороженое — лишь небольшая часть сбалансированной диеты, это не окажет негативного влияния".

Важно, чтобы основной рацион состоял из продуктов с низкой степенью переработки и высоким содержанием клетчатки. Небольшая порция сладкого, например, кусочек шоколада, не помешает вашей фигуре, если в остальной части питания преобладают полезные продукты.

Что может повредить фигуре

Избыточное потребление сахара и ультраобработанных продуктов, богатых жирами и быстрыми углеводами, приводит к скачкам уровня сахара в крови и нарушает процессы голода. Это может вызвать неконтролируемую тягу к еде и замедлить процесс похудения. Важно помнить, что чрезмерное ограничение себя в любимых продуктах может вызвать эффект йо-йо, когда запрет на сладости только усиливает желание их съесть.

Маленькие удовольствия без вины

Секрет в том, чтобы наслаждаться сладким, не чувствуя вины. Сара Дженкинс добавляет:

"Лучше позволить себе небольшой десерт, чем потом съесть его в огромных количествах".

Медленное питание, выбор домашних десертов из качественных ингредиентов и предпочтение более полезных вариантов, таких как темный шоколад, помогут контролировать потребление калорий без разочарований.

Уточнения

Пита́ние — процесс поступления в организм и усвоения им веществ, необходимых для покрытия энергетических и пластических затрат, построения и возобновления частей его тела.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.