Этот секретный ингредиент спасёт ваши волосы: всё дело в розмарине

Розмарин — естественный союзник по уходу за волосами, поскольку он улучшает кровообращение в коже головы и способствует росту волос.
Розмарин не только укрепляет волосы, но и является отличным натуральным очищающим средством. Его свойства помогают сохранить кожу головы здоровой и свободной от загрязнений. Он помогает сбалансировать выработку кожного сала, его антимикробные свойства борются с перхотью и предотвращают инфекции.
Розмари́н (лат. Rosmarinus) — род многолетних вечнозелёных кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).
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Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.