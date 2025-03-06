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Этот секретный ингредиент спасёт ваши волосы: всё дело в розмарине

1:24
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Розмарин — естественный союзник по уходу за волосами, поскольку он улучшает кровообращение в коже головы и способствует росту волос.

розмарин
Фото: Freepik by jcomp is licensed under Рublic domain
розмарин

Способы использования розмарина для укрепления и стимуляции роста волос

  1. Масло розмарина: смешайте несколько капель с маслом-носителем (кокосовым или жожоба) и массируйте кожу головы в течение пяти минут. Оставьте на 30 минут или на ночь перед мытьем.
  2. Вода с розмарином: отварите листья розмарина в воде в течение 15 минут, процедите и дайте остыть. Наносите после мытья в виде тоника, не смывая.
  3. Маска для волос: смешайте масло розмарина с оливковым маслом или льняным гелем. Нанесите его на кожу головы, накройте шапочкой и оставьте на 30-60 минут перед мытьем.
  4. Шампунь с розмарином: добавьте в шампунь несколько капель эфирного масла или добавьте веточки розмарина и оставьте на сутки.

Каковы преимущества розмарина

Розмарин не только укрепляет волосы, но и является отличным натуральным очищающим средством. Его свойства помогают сохранить кожу головы здоровой и свободной от загрязнений. Он помогает сбалансировать выработку кожного сала, его антимикробные свойства борются с перхотью и предотвращают инфекции.

Уточнения

Розмари́н (лат. Rosmarinus) — род многолетних вечнозелёных кустарников семейства Яснотковые (Lamiaceae).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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