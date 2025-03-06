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5 трендов для переходного сезона, которые стоит примерить уже сейчас

2:28
Моя семья » Красота и стиль

Весна на пороге, но еще слишком рано прощаться с зимней верхней одеждой. Как же выглядеть модно и не замерзнуть в этот непростой переходный период? Мы подготовили для вас пять стильных идей, которые помогут создать идеальный образ до наступления теплых дней.

Девушка в красном
Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Девушка в красном

1. Спортивная элегантность

Хейли Бибер продемонстрировала отличный вариант для середины сезона. Ее образ сочетает в себе стиль спортивной элегантности: кожаная куртка-бомбер с патчами команды NBA New York Knicks, черные парашютные брюки и лоферы с квадратным носком. Обувь с квадратным носком возвращается в моду, напоминая о трендах 90-х годов.

2. Базовый стиль с изюминкой

Кайя Гербер создала идеальный уличный стиль с минималистичным подходом. В ее наряде — джинсовая куртка, графическая футболка, сшитые брюки и черные балетки. Просто, но со вкусом! Этот образ подчеркнет вашу уверенность и готовность к любому изменению погоды.

3. Темно-синий деним

Джинсовая ткань — must-have середины сезона. В 2025 году выбираем ультрамодные модели с широкой посадкой. Эмили Ратайковски демонстрирует тренд: мешковатые джинсы bootcut с темной стиркой и заниженной талией. Такой наряд идеально подходит для того, чтобы выглядеть стильно и чувствовать себя комфортно в переменчивую погоду.

4. Легкость весны в кожаной куртке

Как еще можно сочетать стиль и тепло? Легкая кожаная куртка — отличный выбор для переходного сезона. Она идеально подходит как для утренних прогулок, так и для вечерних выходов. Кожаная куртка в сочетании с джинсами или легкими брюками создаст идеальный баланс между комфортом и стилем.

5. Смесь классики и модных акцентов

Не забывайте о классике! Простой белый свитер и черные брюки в сочетании с трендовыми аксессуарами, такими как большие солнцезащитные очки или стильная сумка, помогут вам выглядеть актуально и элегантно в любое время года.

Переходный сезон — это время для экспериментов с одеждой. Следуйте этим стильным рекомендациям и создайте свой идеальный образ для марта!

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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