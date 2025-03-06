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Просыпаетесь после 7 утра? Такой режим может стоить вам красоты и успеха — вот почему

2:46
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Вы когда-нибудь задумывались, что время, в которое вы встаете, может определять вашу счастливую жизнь? Утренние часы могут существенно влиять на наше самочувствие и настроение. Исследования показывают, что раннее пробуждение не только улучшает когнитивные функции, но и может стать одним из ключей к долгожданному счастью.

Сон
Фото: Pexels by Ron Lach, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сон

Преимущества раннего пробуждения

Существует немало доказательств того, что утренние люди показывают лучшие результаты в учебе, работе и в общем состоянии здоровья. Исторически многие культуры пропагандировали ранний подъем как способ гармонизировать ум и тело. Еще в древности монахам и приверженцам религиозных традиций рекомендовали бодрствовать до рассвета для обретения внутренней гармонии.

Современные исследования подтверждают эти наблюдения. Например, в исследовании 2021 года, проведенном в Индии, сравнивались две группы молодых людей: одна просыпалась до 4:30 утра, другая — около 7 утра. Те, кто вставал раньше, показали лучшие результаты в концентрации и запоминании информации. Также исследование 2019 года, опубликованное в журнале Frontiers in Human Neuroscience, продемонстрировало улучшение функциональной активности мозга в утренние часы.

Как утренние привычки меняют нашу жизнь

Не только умственные способности выигрывают от раннего пробуждения. Утренние люди более дисциплинированы и активны, что помогает им сохранять физическую форму и поддерживать здоровые привычки. Исследования показывают, что те, кто занимается спортом утром, легче продолжают тренироваться в долгосрочной перспективе.

Кроме того, утренние люди имеют более активные области мозга, отвечающие за мотивацию, что помогает им принимать верные решения и достигать поставленных целей. Эти привычки, постепенно превращающиеся в рефлексы, могут значительно улучшить качество жизни.

Привычка — это ключ к успеху

Переход к режиму раннего подъема требует времени и усилий. По данным британских ученых, для закрепления новой привычки в ежедневном расписании нужно от 18 до 254 дней. Со временем раннее пробуждение становится не усилием, а автоматическим процессом, приносящим лишь положительные результаты.

Хотя невозможно определить универсальное время для всех, раннее начало дня может стать важным шагом к достижению гармонии и счастья. Ведь кто рано встает — тот действительно имеет больше шансов быть счастливым.

Уточнения

Привы́чка — автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом (триггером привычки) и выполняется и завершается с чувством удовольствия. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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