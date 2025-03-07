Лучшие лайфхаки по укладке, которые спасут волосы в дождливую погоду

Сырая погода может стать настоящим испытанием для любой причёски. Влажность воздуха способна быстро разрушить даже самые стойкие укладки, а волосы могут потерять объём или форму. Но с некоторыми секретами и правильными средствами вы сможете сохранить стильный вид и при дождливой погоде.
Если ваши волосы прямые, выбирайте лёгкие текстурирующие спреи или специальные средства для контроля над влагой. Они помогут сохранить гладкость и уменьшить эффект пушистости. Используйте термозащиту, чтобы минимизировать повреждения от влажности и высоких температур.
Влажная погода может усилить объём вьющихся волос, но с помощью увлажняющих средств и кремов для кудрей вы сможете поддерживать форму локонов. Применяйте лак для волос, чтобы укладка сохранялась на весь день.
Если ваши волосы тонкие, выбирайте средства, которые не утяжеляют причёску, но обеспечивают защиту от влаги. Лёгкие лаки и спреи помогут сохранить объём и предотвратить утрату формы, не утяжеляя прическу.
Сохранить укладку в сырую погоду вполне реально, если правильно подобрать уход и стайлинг. Главное — учитывать особенности своего типа волос, использовать антивлажностные средства и выбирать лёгкие фиксирующие продукты.
Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.
До́ждь — атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде капель жидкости со средним диаметром от 0,5 до 6—7 мм.
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