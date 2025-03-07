Лучшие лайфхаки по укладке, которые спасут волосы в дождливую погоду

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Сырая погода может стать настоящим испытанием для любой причёски. Влажность воздуха способна быстро разрушить даже самые стойкие укладки, а волосы могут потерять объём или форму. Но с некоторыми секретами и правильными средствами вы сможете сохранить стильный вид и при дождливой погоде.

Фото: commons.wikimedia.org by Jules Grandgagnage, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Прогулка под дождём

Для прямых волос

Если ваши волосы прямые, выбирайте лёгкие текстурирующие спреи или специальные средства для контроля над влагой. Они помогут сохранить гладкость и уменьшить эффект пушистости. Используйте термозащиту, чтобы минимизировать повреждения от влажности и высоких температур.

Для вьющихся волос

Влажная погода может усилить объём вьющихся волос, но с помощью увлажняющих средств и кремов для кудрей вы сможете поддерживать форму локонов. Применяйте лак для волос, чтобы укладка сохранялась на весь день.

Для тонких и ломких волос

Если ваши волосы тонкие, выбирайте средства, которые не утяжеляют причёску, но обеспечивают защиту от влаги. Лёгкие лаки и спреи помогут сохранить объём и предотвратить утрату формы, не утяжеляя прическу.

Сохранить укладку в сырую погоду вполне реально, если правильно подобрать уход и стайлинг. Главное — учитывать особенности своего типа волос, использовать антивлажностные средства и выбирать лёгкие фиксирующие продукты.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.



До́ждь — атмосферные осадки, выпадающие из облаков в виде капель жидкости со средним диаметром от 0,5 до 6—7 мм.



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