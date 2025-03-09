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Раскрыт секрет весеннего преображения: эти 12 ароматов сведут с ума любого!

3:24
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Весна — время пробуждения природы и свежести, когда воздух наполняется ароматами цветущих растений. В этот период люди часто выбирают более легкие и освежающие ароматы, которые отражают жизнерадостную атмосферу этого времени года.

Девушка
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Девушка

Чтобы подобрать идеальный весенний парфюм, стоит обратить внимание на последние тенденции в мире парфюмерии. В этом сезоне в моде цветочные ароматы, особенно белые цветы, такие как жасмин, магнолия и апельсиновый цвет. Также популярны зеленые ноты, напоминающие свежескошенную траву и листья. Цитрусовые ароматы, которые дарят ощущение свежести и энергии, занимают особое место в весенних коллекциях. Водные ноты, ассоциирующиеся с морским бризом, также находятся на пике популярности.

Весенние духи часто сочетают цветочные, фруктовые и свежие ноты, создавая гармоничные и многогранные композиции. Роза, лилия и фрезия — это те ароматы, которые идеально передают весеннее настроение. Цитрусовые ноты, такие как бергамот и лимон, придают духам легкость и свежесть, а фруктовые ноты, такие как персик и груша, добавляют сладости и нежности. Базовые ноты, такие как мускус и амбра, обеспечивают стойкость и глубину аромата.

Выбор весеннего парфюма — это не только поиск подходящего аромата, но и возможность выразить свою индивидуальность и настроение. Венгерский Glamour собрали подборку самых актуальных и ярких новинок, среди которых каждая женщина найдет что-то себе по душе:

  1. Rose Exposed edp TOM FORD - элегантный и утонченный аромат с нотами розы, который подчеркивает женственность и утонченность.
  2. Infusion de Rhubarbe edp PRADA - свежий и легкий аромат с нотами ревеня, который идеально подходит для весенних прогулок.
  3. Fame The Couture Edition edp RABANNE - роскошный и запоминающийся аромат с нотами жасмина и пачули.
  4. Idôle Power Eau de Parfum Intense LANCÕME - яркий и стойкий аромат с нотами апельсинового цвета и мускуса.
  5. La Petite Robe Noire edt GUERLAIN - нежный и чувственный аромат с нотами черной смородины и ванили.
  6. Born in Roma Extradose Donna edp VALENTINO - теплый и уютный аромат с нотами нероли и бергамота.
  7. Her Eau de Parfum Intense BURBERRY - элегантный и современный аромат с нотами розы и сандала.
  8. Bronze Goddess Aegea edp ESTÉE LAUDER - яркий и насыщенный аромат с нотами цитрусовых и мускуса.
  9. Black Opium Glitter L'Absolu edp YSL - дерзкий и соблазнительный аромат с нотами кофе и ванили.
  10. Bali Paradise edt ESCADA - свежий и жизнерадостный аромат с нотами кокоса и жасмина.
  11. Taif Rose Cologne Intense edp JO MALONE LONDON - утонченный и изысканный аромат с нотами розы и пачули.
  12. My Way Ylang Ylang edp GIORGIO ARMANI - чувственный и глубокий аромат с нотами иланг-иланга и ванили.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

Весна́ — одно из четырёх времён года, переходный сезон между зимой и летом. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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