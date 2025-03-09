Раскрыт секрет весеннего преображения: эти 12 ароматов сведут с ума любого!

Весна — время пробуждения природы и свежести, когда воздух наполняется ароматами цветущих растений. В этот период люди часто выбирают более легкие и освежающие ароматы, которые отражают жизнерадостную атмосферу этого времени года.
Чтобы подобрать идеальный весенний парфюм, стоит обратить внимание на последние тенденции в мире парфюмерии. В этом сезоне в моде цветочные ароматы, особенно белые цветы, такие как жасмин, магнолия и апельсиновый цвет. Также популярны зеленые ноты, напоминающие свежескошенную траву и листья. Цитрусовые ароматы, которые дарят ощущение свежести и энергии, занимают особое место в весенних коллекциях. Водные ноты, ассоциирующиеся с морским бризом, также находятся на пике популярности.
Весенние духи часто сочетают цветочные, фруктовые и свежие ноты, создавая гармоничные и многогранные композиции. Роза, лилия и фрезия — это те ароматы, которые идеально передают весеннее настроение. Цитрусовые ноты, такие как бергамот и лимон, придают духам легкость и свежесть, а фруктовые ноты, такие как персик и груша, добавляют сладости и нежности. Базовые ноты, такие как мускус и амбра, обеспечивают стойкость и глубину аромата.
Выбор весеннего парфюма — это не только поиск подходящего аромата, но и возможность выразить свою индивидуальность и настроение. Венгерский Glamour собрали подборку самых актуальных и ярких новинок, среди которых каждая женщина найдет что-то себе по душе:
Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.
Весна́ — одно из четырёх времён года, переходный сезон между зимой и летом.
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