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Нитевой лифтинг или хирургическая подтяжка лица: выбираем лучшую процедуру для омоложения

1:48
Моя семья » Красота и стиль

Современная косметология предлагает множество способов сохранить молодость. Одни предпочитают малоинвазивные процедуры, такие как нитевой лифтинг, а другие выбирают кардинальные методы – хирургическую подтяжку лица. Разберемся, какой вариант лучше.

Пластическая хирургия
Фото: https://www.freepik.com
Пластическая хирургия

В чём разница между процедурами

Нитевой лифтинг – это метод подтяжки кожи с помощью специальных биосовместимых нитей. Они вводятся под кожу, создавая каркас, который поддерживает ткани и стимулирует выработку коллагена. Процедура занимает до 60 минут, не требует длительной реабилитации и дает естественный эффект омоложения.

Хирургическая подтяжка лица (фейслифтинг) – более радикальный метод. В ходе операции удаляются излишки кожи, перераспределяются мягкие ткани, что позволяет устранить даже глубокие морщины и птоз. Результат сохраняется 10–15 лет, но реабилитация занимает несколько недель.

Что выбрать в зависимости от возраста и состояния кожи

  • Нитевой лифтинг подойдет тем, кто хочет слегка подтянуть овал лица, избавиться от первых признаков старения и не готов к операции. Оптимальный возраст – 35–50 лет.
  • Хирургическая подтяжка лица рекомендуется при выраженных возрастных изменениях, глубоком птозе и сильной потере эластичности кожи. Обычно ее делают после 45–50 лет.

Выбор процедуры зависит от ваших ожиданий и возраста. Если нужны легкие изменения и естественный результат – лучше выбрать нити. Для кардинального омоложения с долгосрочным эффектом подойдет хирургическая подтяжка.

Уточнения

Ли́фтинг — косметическая процедура подтяжки кожи. Эффект лифтинга может достигаться как с помощью определенных косметологических процедур, так и при помощи пластической операции.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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