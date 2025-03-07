Нитевой лифтинг или хирургическая подтяжка лица: выбираем лучшую процедуру для омоложения

Современная косметология предлагает множество способов сохранить молодость. Одни предпочитают малоинвазивные процедуры, такие как нитевой лифтинг, а другие выбирают кардинальные методы – хирургическую подтяжку лица. Разберемся, какой вариант лучше.
Нитевой лифтинг – это метод подтяжки кожи с помощью специальных биосовместимых нитей. Они вводятся под кожу, создавая каркас, который поддерживает ткани и стимулирует выработку коллагена. Процедура занимает до 60 минут, не требует длительной реабилитации и дает естественный эффект омоложения.
Хирургическая подтяжка лица (фейслифтинг) – более радикальный метод. В ходе операции удаляются излишки кожи, перераспределяются мягкие ткани, что позволяет устранить даже глубокие морщины и птоз. Результат сохраняется 10–15 лет, но реабилитация занимает несколько недель.
Выбор процедуры зависит от ваших ожиданий и возраста. Если нужны легкие изменения и естественный результат – лучше выбрать нити. Для кардинального омоложения с долгосрочным эффектом подойдет хирургическая подтяжка.
Ли́фтинг — косметическая процедура подтяжки кожи. Эффект лифтинга может достигаться как с помощью определенных косметологических процедур, так и при помощи пластической операции.
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