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Не нравится двойной подбородок? Называем 5 причин и предлагаем 3 решения проблемы

6:00
Моя семья » Красота и стиль

Вы заметили в зеркале некрасивый двойной подбородок? Не отчаивайтесь! Независимо от причин его появления — будь то старение кожи, избыточный вес или заболевания — существуют эффективные способы борьбы с этой проблемой. В этой статье мы расскажем о том, как улучшить внешний вид лица и шеи с помощью проверенных методов, включая массаж, упражнения и правильный уход.

Двойной подбородок
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Двойной подбородок

Причины появления двойного подбородка

Прежде чем мы перейдем к методам борьбы с двойным подбородком, давайте разберемся в его причинах.

  1. Недостаток физической активности. Кардиоупражнения, такие как бег, аэробика или езда на велосипеде, — лучший выбор для сжигания жировой ткани. Они помогают не только улучшить общее состояние здоровья, но и избавиться от лишних килограммов в области лица и шеи.
  2. Неправильное питание. Продукты промышленного производства, богатые сахарами и жирами, могут способствовать появлению двойного подбородка. Постарайтесь сократить потребление таких продуктов и увеличить долю свежих овощей, фруктов и белковой пищи в своем рационе.
  3. Неправильная осанка. Постоянное напряжение мышц шеи из-за неправильной осанки может привести к появлению двойного подбородка. Старайтесь держать спину прямо, не сутулиться и не опускать голову вниз.
  4. Отсутствие питьевого режима. Вода — это источник жизни и здоровья. Она помогает поддерживать водный баланс организма, улучшает состояние кожи и способствует ее эластичности.
  5. Процесс старения. С возрастом кожа теряет свою упругость и эластичность, что может привести к появлению двойного подбородка. Однако даже в зрелом возрасте можно улучшить внешний вид лица и шеи при помощи правильного ухода, уверяет чешское издание Kupi.cz.

Роликовый массаж: эффективный способ улучшить внешний вид

Массаж лица и шеи с использованием роллера — это простой и доступный способ улучшить внешний вид кожи. Регулярные движения роликом помогают разгладить кожу, улучшить кровообращение и расслабить мышцы.

  • Подготовка к массажу. Перед началом массажа нанесите на кожу крем или масло. Это поможет сделать движения более плавными и приятными.
  • Техника массажа. Начните с шеи: мягкими, регулярными движениями прокатывайте ролик вверх и вниз по направлению к челюсти. Затем перейдите к лицу: проведите линию по всем контурам от центра к краям.
  • Важные моменты. Важно помнить, что роликовый массаж — это не панацея. Он поможет улучшить внешний вид лица и шеи, но для заметного лифтинга необходимо изменить привычки, которые приводят к появлению второго подбородка.

Функциональные упражнения для коррекции осанки

Изменение осанки — это первый шаг к избавлению от двойного подбородка. Функциональные упражнения помогут укрепить мышцы спины, шеи и подбородка, что приведет к улучшению осанки и уменьшению напряжения в мышцах.

  • Растяжка шеи. Поверните голову влево и вправо, затем наклоните ее вперед и назад. Держите каждое положение на 10-15 секунд.
  • Подъёмы плеч. Поднимайте и опускайте плечи, удерживая их в верхнем положении на несколько секунд. Это упражнение помогает укрепить мышцы спины и шеи.
  • Планка. Примите положение планки, опираясь на локти и носки. Держите тело в прямом положении, напрягая мышцы живота и спины.

Массаж Гуаша: древний метод для красоты лица

Массаж Гуаша — это древний китайский метод, который помогает улучшить кровообращение, уменьшить отечность и подтянуть кожу. Для этого массажа используются плоские камни, которые мягко скользят по коже, стимулируя лимфатическую систему и улучшая общее состояние кожи.

  • Техника массажа. Начните с шеи: легкими движениями проводите камнем от центра к краям, уделяя особое внимание области под подбородком. Затем перейдите к лицу, массируя линии от подбородка к скулам и от лба к вискам.
  • Преимущества массажа Гуаша. Помимо улучшения внешнего вида кожи, массаж Гуаша помогает снять напряжение, улучшить сон и общее самочувствие.

Хирургические и медицинские процедуры

В некоторых случаях, особенно при очень заметном двойном подбородке, вызванном избыточным весом или ожирением, могут потребоваться хирургические или медицинские процедуры.

  1. Липосакция. Липосакция — это процедура, при которой через небольшие разрезы под кожу вводится специальный раствор, который разрушает жировые клетки. Затем этот раствор удаляется вместе с жиром, что приводит к заметному уменьшению объема подбородка.
  2. Неинвазивная подтяжка шеи. Этот метод включает использование высокоэнергетических ультразвуковых волн для уменьшения жировой ткани и подтяжки кожи в области шеи. Процедура безболезненна и не требует длительного восстановления.

Избавление от двойного подбородка — это процесс, который требует времени и усилий. Однако с помощью правильного ухода, массажа, упражнений и, при необходимости, медицинских процедур, вы можете значительно улучшить внешний вид лица и шеи. Помните, что каждый организм уникален, и то, что работает для одного человека, может не подойти другому. Главное — найти свой путь к красоте и уверенности в себе.

Уточнения

Подборо́док — самая нижняя часть лица, расположенная книзу от нижней губы.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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