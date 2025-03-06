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Хочешь выглядеть моложе? Эти процедуры подойдут женщинам после 50

3:30
Моя семья » Красота и стиль

Возраст — это не приговор, особенно когда речь идет о косметологических процедурах. Несмотря на распространенное мнение, что с возрастом косметология теряет свою эффективность, врач-косметолог Егор Махин утверждает, что это далеко не так. С возрастом кожа требует более деликатного подхода, особенно у женщин старше 50 лет. Но что важно знать при выборе процедур для омоложения?

Женщина с макияжем
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина с макияжем

Деликатность — ключ к успеху

Пациенты возрастной группы 50+ - это особая категория, требующая внимательного и грамотного подхода. При агрессивном воздействии или неправильном применении методов, подходящих для более молодых женщин, могут возникнуть неприятные последствия. К примеру, кожа может начать сморщиваться, а процедуры приведут к обратному эффекту. Поэтому очень важно грамотно подойти к выбору процедур и соблюдать правильные интервалы между сеансами.

Подготовка кожи — обязательное условие успеха

Любые процедуры требуют предварительной подготовки. Например, перед тем как переходить к более агрессивным методикам, таким как лазерная шлифовка или микроигольчатый лифтинг, необходимо провести серию увлажняющих уходов и биоревитализаций, чтобы кожа была должным образом подготовлена. Увлажнение — это основа для того, чтобы хромофоры (субстанции, на которые направлено воздействие) могли проникать глубже, а эффект от процедуры был заметнее.

Топ-3 эффективных процедур для женщин 50+

  1. Ультразвуковой смас-лифтинг (HIFU) — воздействие на три слоя кожи, начиная от смас-слоя, который обеспечивает лифтинг-эффект. Процесс не вызывает повреждений и требует минимальной реабилитации.
  2. Микроигольчатый радиочастотный лифтинг (RF-лифтинг) — работает с более глубокими слоями кожи, улучшая выработку коллагена и подтягивая кожу.
  3. Шлифовка лазером — эрбиевым или СО2-лазером. Эти процедуры помогают удалить старые клетки и стимулируют обновление кожи, но требуют реабилитации, поскольку абляция (выпаривание клеток) вызывает отеки и покраснения.


Подготовка и реабилитация

Особое внимание следует уделить подготовке кожи перед лазерными процедурами или смас-лифтингом. Недооценка этого этапа может привести к менее выраженному эффекту. Также пациентки должны понимать, что после таких процедур возможны небольшие отеки и покраснения, которые исчезают через несколько дней.

Особенности смас-лифтинга

При смас-лифтинге ультразвуковое воздействие оказывается на три слоя кожи. На первом этапе воздействие идет на смас-слой, что позволяет подтянуть кожу и придает лифтинг-эффект. Второй этап — работа с подкожно-жировой клетчаткой, что помогает избавиться от второго подбородка и брылей. И наконец, третий слой — дерма, где происходит активная выработка коллагена и эластина, благодаря чему кожа подтягивается и начинает сиять.

Эти процедуры практически не требуют реабилитации, но может возникнуть легкая отечность, которая проходит через несколько дней. Важно помнить, что правильно проведенный смас-лифтинг не оставляет следов и не требует последующих операций, таких как хирургическая подтяжка.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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