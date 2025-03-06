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Медовый и золотистый блонд: эти оттенки — главный тренд сезона

2:55
Моя семья » Красота и стиль

Тенденции в окрашивании волос меняются с каждым годом, и 2025 год не станет исключением. В это время, когда мода на одежду все больше склоняется к максимализму, в мире красоты, наоборот, царит естественность и сдержанная роскошь. Если вы хотите обновить свой образ в новом сезоне, советуем обратить внимание на цвета, которые станут особенно популярными в весной этого года.

Девушка с волнистыми волосами
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с волнистыми волосами

Тренды на 2025 год: теплые оттенки блонда

Прощай, холодный и платиновый блонд, который был так популярен в последние годы! В 2025 году на пике популярности теплые оттенки, которые гармонично сочетаются с любым типом волос. Медовый, золотистый и даже бронзовый блонд — вот, что стоит выбрать в этом году.

Эти оттенки придают волосам мягкость и естественность. В отличие от холодных, они не выглядят так искусственно, а наоборот, дарят образу живость и свежесть. Это идеальный выбор для тех, кто не хочет резко менять свой стиль, но хочет добавить яркости.

Почему теплый блонд

Теплый блонд подходит как для светлых, так и для темных волос. Он выглядит намного мягче и естественнее, чем традиционный платиновый блонд, который часто требовал сильных осветляющих средств. Эти оттенки придают волосам объем и сияние, а также красиво отражают свет.

Тем, кто хочет не просто окрасить волосы, а создать эффект натуральной красоты, стоит обратить внимание на более теплые и приглушенные оттенки. Они идеально подчеркнут вашу индивидуальность и придадут волосам шикарный, но не перегруженный вид.

Золотистые, медовые и бронзовые тона: тренд 2025

Теплые и сияющие золотые, медовые и даже бронзовые оттенки — это то, что будет в тренде весной 2025 года. Эти цвета идеально подойдут для тех, кто хочет избавиться от перешедших в серый оттенок волос и вернуть им жизненную теплоту.

Для блондиках, решивших изменить свой стиль, это отличная альтернатива ярким и холодным оттенкам. Эти тона не только гармонируют с образом, но и легко адаптируются к любому типу кожи и цвету глаз.

Кому подойдут такие оттенки

Если вы не хотите кардинально менять цвет волос, но стремитесь к чему-то новому, теплый блонд — это как раз то, что нужно. Он будет выглядеть гармонично как на светлых, так и на темных волосах, что делает его универсальным выбором для многих женщин.

Если хотите изменить образ и добавить свежести своему стилю, без сомнений выбирайте теплый блонд — тренд 2025 года!

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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