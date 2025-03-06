Тест на сухость кожи: проверь, какой уход тебе действительно нужен

3:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Используешь увлажняющие кремы, но они не дают ожидаемого эффекта? Возможно, причина в том, что ты путаешь сухую кожу с обезвоженной. Эти состояния требуют разного подхода, и если не учитывать их различия, даже самый дорогой уход не принесёт результата.

Фото: Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian Косметолог

Сухая кожа vs. Обезвоженная: в чём разница

Сухая кожа — это тип кожи, который обусловлен генетикой и сохраняется на всю жизнь. Её сальные железы вырабатывают мало себума, поэтому кожа постоянно нуждается в дополнительном увлажнении и защите.

Обезвоженность — это временное состояние, вызванное нехваткой воды в клетках. Причины могут быть разными:

Климатические факторы (мороз, сухой воздух в помещении)

Недостаток воды в организме

Чрезмерное использование агрессивных средств (кислотные пилинги, ретинол)

Активное потоотделение

Как определить, сухая ли у тебя кожа или обезвоженная?

Сухая кожа всегда остаётся сухой, независимо от сезона. Она часто сопровождается шелушением, раздражением и чувством стянутости.

Обезвоженная кожа может быть жирной, комбинированной или нормальной, но при этом ощущаться сухой. Она выглядит тусклой, уставшей, а морщинки становятся более заметными.

Простые тесты, которые помогут определить твой тип проблемы

1. Тест на эластичность

Легонько ущипни тыльную сторону ладони и удерживай кожу 2-3 секунды.

Если она сразу возвращается в исходное состояние — кожа сухая.

Если остаётся немного сморщенной — кожа обезвожена, так как недостаток воды снижает её упругость.

2. Тест на блеск

Обезвоженная кожа может выглядеть жирной в Т-зоне, но при этом ощущаться сухой.

Если кожа всегда матовая, независимо от погоды и ухода, скорее всего, она сухая.

3. Тест на морщинки

Если мелкие морщины появляются внезапно, но исчезают после нанесения увлажняющей сыворотки или обильного питья, дело в обезвоженности.

Если складки остаются, скорее всего, кожа сухая и ей не хватает жиров, а не воды.

Как правильно ухаживать за сухой и обезвоженной кожей

Если кожа обезвоженная

Используй глицерин и гиалуроновую кислоту, которые притягивают влагу в клетки.

Пей больше воды, особенно в отопительный сезон.

Избегай средств с спиртом и агрессивными кислотами, которые могут нарушить баланс.

Добавь в уход увлажняющие маски и термальную воду.

Если кожа сухая

Важно не просто увлажнять, но и удерживать влагу с помощью керамидов, масла ши и сквалана.

Выбирай более плотные и питательные текстуры кремов.

Избегай частых умываний горячей водой — она ещё больше сушит кожу.

Добавь в уход масла и окклюзионные кремы, которые предотвращают испарение влаги.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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