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Тест на сухость кожи: проверь, какой уход тебе действительно нужен

3:08
Моя семья » Красота и стиль

Используешь увлажняющие кремы, но они не дают ожидаемого эффекта? Возможно, причина в том, что ты путаешь сухую кожу с обезвоженной. Эти состояния требуют разного подхода, и если не учитывать их различия, даже самый дорогой уход не принесёт результата.

Косметолог
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Косметолог

Сухая кожа vs. Обезвоженная: в чём разница

Сухая кожа — это тип кожи, который обусловлен генетикой и сохраняется на всю жизнь. Её сальные железы вырабатывают мало себума, поэтому кожа постоянно нуждается в дополнительном увлажнении и защите.

Обезвоженность — это временное состояние, вызванное нехваткой воды в клетках. Причины могут быть разными:

  • Климатические факторы (мороз, сухой воздух в помещении)
  • Недостаток воды в организме
  • Чрезмерное использование агрессивных средств (кислотные пилинги, ретинол)
  • Активное потоотделение

Как определить, сухая ли у тебя кожа или обезвоженная?

  • Сухая кожа всегда остаётся сухой, независимо от сезона. Она часто сопровождается шелушением, раздражением и чувством стянутости.
  • Обезвоженная кожа может быть жирной, комбинированной или нормальной, но при этом ощущаться сухой. Она выглядит тусклой, уставшей, а морщинки становятся более заметными.

Простые тесты, которые помогут определить твой тип проблемы

1. Тест на эластичность

  • Легонько ущипни тыльную сторону ладони и удерживай кожу 2-3 секунды.
  • Если она сразу возвращается в исходное состояние — кожа сухая.
  • Если остаётся немного сморщенной — кожа обезвожена, так как недостаток воды снижает её упругость.

2. Тест на блеск

  • Обезвоженная кожа может выглядеть жирной в Т-зоне, но при этом ощущаться сухой.
  • Если кожа всегда матовая, независимо от погоды и ухода, скорее всего, она сухая.

3. Тест на морщинки

  • Если мелкие морщины появляются внезапно, но исчезают после нанесения увлажняющей сыворотки или обильного питья, дело в обезвоженности.
  • Если складки остаются, скорее всего, кожа сухая и ей не хватает жиров, а не воды.

Как правильно ухаживать за сухой и обезвоженной кожей

Если кожа обезвоженная

  • Используй глицерин и гиалуроновую кислоту, которые притягивают влагу в клетки.
  • Пей больше воды, особенно в отопительный сезон.
  • Избегай средств с спиртом и агрессивными кислотами, которые могут нарушить баланс.
  • Добавь в уход увлажняющие маски и термальную воду.

Если кожа сухая

  • Важно не просто увлажнять, но и удерживать влагу с помощью керамидов, масла ши и сквалана.
  • Выбирай более плотные и питательные текстуры кремов.
  • Избегай частых умываний горячей водой — она ещё больше сушит кожу.
  • Добавь в уход масла и окклюзионные кремы, которые предотвращают испарение влаги.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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