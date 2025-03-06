Как сделать лицо худее без диет: лучшие косметологические процедуры

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Мечтаешь о более выразительных и утончённых чертах лица? Причина широкой формы лица может заключаться в строении костной структуры (широкие скулы, массивная челюсть) или в объёме жировой клетчатки в щеках и подбородке. Если дело не в лишних килограммах, современные косметологические процедуры помогут скорректировать контуры лица, придав им более изящные очертания.

Фото: freepik is licensed under https://www.freepik.com Подтяжка лица

Ботокс: не только от морщин

Многие знают, что ботокс разглаживает морщины, но немногие догадываются, что он также способен визуально уменьшить лицо. Всё дело в расслаблении жевательных мышц — они расположены в верхней части челюсти и активно работают при пережёвывании пищи. Если эти мышцы чрезмерно развиты (гипертрофированы), лицо выглядит шире и массивнее. Инъекции ботокса ослабляют их активность, и со временем линия челюсти становится более мягкой и утончённой.

Этот метод идеально подходит тем, у кого квадратная форма лица или проблемы с бруксизмом (скрежетанием зубами во сне). В результате лицо приобретает более плавные, изящные линии.

Филлеры: не только для объёма

Инъекции филлеров могут не только добавлять объём, но и создавать эффект "подтянутого" лица. Как это работает?

Филлеры в скулы — создают эффект высокой костной структуры, что визуально делает лицо более вытянутым.

— создают эффект высокой костной структуры, что визуально делает лицо более вытянутым. Коррекция подбородка и нижней челюсти — помогает избавиться от первых признаков "брылей", делая контуры чётче.

— помогает избавиться от первых признаков "брылей", делая контуры чётче. Филлеры в височной зоне — со временем виски теряют объём, что делает лицо более плоским. Добавление наполнителя в эту область создаёт красивую V-образную форму, которая делает черты утонченнее.

Коррекция подбородка: маленькая деталь с большим эффектом

Слабовыраженный подбородок может визуально укорачивать линию челюсти, делая лицо более круглым. Коррекция подбородка филлерами или хирургическим имплантом поможет:

Удлинить линию нижней челюсти.

Добавить гармонии пропорциям лица.

Сделать контуры более чёткими.

Этот метод особенно эффективен для тех, у кого слабый, скошенный или незаметный подбородок, так как он помогает создать выразительную точку фокусировки в нижней части лица.

Липосакция подбородка и липолитики: избавляемся от жировых отложений

Даже при стройной фигуре жир в области подбородка и нижней челюсти может визуально утяжелять лицо. В этом случае помогут две процедуры:

Липосакция подбородочной зоны — хирургический метод, который позволяет удалить избыточную жировую ткань и сделать контур лица более чётким. Липолитики — инъекционные препараты, расщепляющие жир. Они позволяют убрать двойной подбородок без операции, постепенно уменьшая объём жировой ткани.

Важно отметить, что двойной подбородок не всегда связан с лишним весом. Иногда это наследственная особенность, которая не исчезает даже при правильном питании и спорте.

Если ты хочешь визуально уменьшить лицо, важно понять, какая причина делает его широким: костная структура, гипертрофия жевательных мышц или жировые отложения. Современная косметология предлагает разные методы коррекции — от ботокса и филлеров до липолитиков и липосакции. Выбирая правильную процедуру, можно подчеркнуть утончённость черт лица и создать более гармоничные пропорции.

Уточнения

Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.



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