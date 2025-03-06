Как сделать лицо худее без диет: лучшие косметологические процедуры

Мечтаешь о более выразительных и утончённых чертах лица? Причина широкой формы лица может заключаться в строении костной структуры (широкие скулы, массивная челюсть) или в объёме жировой клетчатки в щеках и подбородке. Если дело не в лишних килограммах, современные косметологические процедуры помогут скорректировать контуры лица, придав им более изящные очертания.
Многие знают, что ботокс разглаживает морщины, но немногие догадываются, что он также способен визуально уменьшить лицо. Всё дело в расслаблении жевательных мышц — они расположены в верхней части челюсти и активно работают при пережёвывании пищи. Если эти мышцы чрезмерно развиты (гипертрофированы), лицо выглядит шире и массивнее. Инъекции ботокса ослабляют их активность, и со временем линия челюсти становится более мягкой и утончённой.
Этот метод идеально подходит тем, у кого квадратная форма лица или проблемы с бруксизмом (скрежетанием зубами во сне). В результате лицо приобретает более плавные, изящные линии.
Инъекции филлеров могут не только добавлять объём, но и создавать эффект "подтянутого" лица. Как это работает?
Слабовыраженный подбородок может визуально укорачивать линию челюсти, делая лицо более круглым. Коррекция подбородка филлерами или хирургическим имплантом поможет:
Этот метод особенно эффективен для тех, у кого слабый, скошенный или незаметный подбородок, так как он помогает создать выразительную точку фокусировки в нижней части лица.
Даже при стройной фигуре жир в области подбородка и нижней челюсти может визуально утяжелять лицо. В этом случае помогут две процедуры:
Важно отметить, что двойной подбородок не всегда связан с лишним весом. Иногда это наследственная особенность, которая не исчезает даже при правильном питании и спорте.
Если ты хочешь визуально уменьшить лицо, важно понять, какая причина делает его широким: костная структура, гипертрофия жевательных мышц или жировые отложения. Современная косметология предлагает разные методы коррекции — от ботокса и филлеров до липолитиков и липосакции. Выбирая правильную процедуру, можно подчеркнуть утончённость черт лица и создать более гармоничные пропорции.
Лицо́ — передняя часть головы человека, верхняя граница проходит по верхнеглазничному краю, внизу — по углам и нижнему краю нижней челюсти, по бокам — края ветвей нижней челюсти и основанием ушных раковин.
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