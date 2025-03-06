Чёрные точки, тусклый цвет лица, шелушения? Решение уже найдено

Энзимная пудра — необычный, но эффективный продукт для ухода за кожей, который пришёл к нам из Южной Кореи. Это средство обновляет кожу, делает её гладкой и сияющей без риска повреждения. В отличие от скрабов и кислотных пилингов, энзимная пудра действует мягко, но результативно, поэтому подходит даже для чувствительной кожи.
Хотя слово "пудра" ассоциируется с декоративной косметикой, этот продукт предназначен для глубокого очищения и ухода за кожей. При контакте с водой энзимная пудра превращается в лёгкую пенку, которая мягко растворяет ороговевшие клетки, удаляет загрязнения и улучшает цвет лица.
Основные активные компоненты — ферменты (энзимы), которые:
Помимо энзимов, в составе пудры могут быть глина, растительные экстракты, витамины и микроэлементы, которые дополнительно увлажняют и питают кожу.
Рекомендации по применению:
Энзимная пудра — это мягкое и безопасное средство для очищения и обновления кожи. Она подходит всем типам кожи, не повреждает эпидермис и даёт заметный результат при регулярном использовании. Если вы ищете альтернативу агрессивным пилингам и хотите добиться гладкости и сияния кожи, этот продукт точно стоит попробовать.
Пилинг (от англ. peel — «скоблить», «снимать шелуху») или эксфолиация (от англ. exfoliation) в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
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