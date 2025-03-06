Укладка волос феном: как добиться стойкого результата дома

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Каждая девушка хоть раз сталкивалась с этим разочарованием: в салоне идеальная укладка, а дома повторить её не получается. Вроде бы есть все необходимые приборы, но волосы никак не хотят ложиться так, как задумано. Дело в том, что важно не только правильно пользоваться феном, но и учитывать нюансы укладки. Разбираемся, как сделать волосы гладкими, придать им объём или создать локоны без помощи парикмахера!

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Девушка укладывает волосы

Основные правила укладки волос феном

Кажется, что сушка феном — дело простое. Но если цель не просто высушить волосы, а создать стильную укладку, важно помнить несколько правил:

Начинайте сушку с корней , а кончики оставляйте на потом — так они меньше пересушиваются.

, а кончики оставляйте на потом — так они меньше пересушиваются. Держите фен на расстоянии 20 см от головы, чтобы минимизировать перегрев.

от головы, чтобы минимизировать перегрев. Используйте насадки (диффузор, концентратор) — они помогают равномерно распределять поток воздуха.

(диффузор, концентратор) — они помогают равномерно распределять поток воздуха. Не сушите волосы, когда они полностью мокрые - дайте им слегка подсохнуть естественным способом 15-20 минут.

- дайте им слегка подсохнуть естественным способом 15-20 минут. Для удобства держите фен в "слабой" руке , а расчёску — в "сильной" (правши берут фен в левую руку, левши — в правую).

, а расчёску — в "сильной" (правши берут фен в левую руку, левши — в правую). Обязательно используйте термозащиту - это может быть спрей, масло или крем.

- это может быть спрей, масло или крем. Хотите прикорневой объём? Сушите волосы, опустив голову вниз.

Сушите волосы, опустив голову вниз. Завершайте укладку холодным воздухом - это закрепит результат.

Техники укладки феном: от гладкости до объёма

1. Прикорневой объём: волосы выглядят гуще и пышнее

Если после сушки волосы плоско лежат на голове, значит, объёма не хватило. Как этого избежать?

Расчешите волосы гребнем с редкими зубцами.

Подсушите волосы по всей длине.

Опустите голову вниз и просушите корни, используя брашинг или просто пальцы.

Зафиксируйте лаком для волос.

Совет: Для максимального объёма можно слегка начесать волосы у корней и зафиксировать муссом или лаком.

2. Брашинг: техника для аккуратной укладки

Этот метод помогает создать лёгкую волну и ухоженный вид.

Разделите волосы на зоны (чем гуще волосы, тем больше зон).

Подсушите корни, приподнимая волосы брашингом.

Закручивайте свободные пряди в спирали и фиксируйте шпильками.

Обработайте каждую прядь феном и зафиксируйте лаком.

Совет: Если волосы плохо держат форму, нанесите мусс перед укладкой.

3. Гладкие волосы без утюжка

Если утюжок кажется слишком агрессивным для волос, фен может стать отличной альтернативой.

Разделите волосы на несколько зон и заколите ненужные пряди.

Проведите расческой снизу вверх, а сверху — феном с насадкой-концентратором.

Стремитесь двигаться вверх, как будто рисуете радугу.

Завершающий этап — нанесение лёгкого масла для блеска (только на длину и кончики).

Совет: Чтобы волосы дольше оставались гладкими, используйте стайлинг с разглаживающими свойствами.

4. Кудри и волны феном

Вьющиеся волосы — это красиво, но только если они правильно уложены.

Перед сушкой расчешите волосы и слегка промокните полотенцем.

Нанесите несмываемое средство для создания завитков.

Высушите волосы диффузором, направляя воздух снизу вверх.

Опустите голову вниз и приподнимайте кудри, фиксируя их насадкой.

Совет: Чем меньше вы касаетесь волос руками, тем дольше сохраняются локоны.

5. Укладка коротких волос: идеальная форма без хаоса

Многие стригутся коротко, думая, что так будет проще. Но даже короткие волосы требуют внимания!

Высушите волосы в хаотичном порядке на высокой температуре.

Разделите их на зоны и закрепите заколками.

Параллельно расчесывайте волосы щёткой влево и вправо.

Завершите укладку холодным обдувом.

Совет: Лёгкий текстурирующий спрей сделает причёску более стильной.

6. Укладка длинных волос: роскошные локоны без запутывания

Длинные волосы требуют терпения и правильного подхода.

Оставьте нижние пряди, а верхние закрепите заколками.

Вытягивайте волосы круглой щёткой, подкручивая концы внутрь.

Обрабатывайте верхние пряди в направлении от роста волос.

Зафиксируйте лаком или муссом.

Совет: Если волосы путаются, выбирайте расчёску с натуральной щетиной.

Как укладывать челку?

Челка требует отдельного подхода, в зависимости от её формы:

Прямая челка: Подсушите волосы и подкрутите кончики вниз с помощью брашинга.

Подсушите волосы и подкрутите кончики вниз с помощью брашинга. Челка-шторка: Разделите на две части, сушите от лица, придавая форму.

Разделите на две части, сушите от лица, придавая форму. Косая челка: Подкрутите вниз или вверх — в зависимости от желаемого эффекта.

Подкрутите вниз или вверх — в зависимости от желаемого эффекта. Отросшая челка: Разделите на пробор, выровняйте и слегка подкрутите концы.

Совет: Не используйте гель или мусс для прямой челки — это сделает её неестественной.

Полезные советы от стилистов

Тонкие и путающиеся волосы лучше укладывать после кондиционера или крема, а не масла.

Если не получается прикорневой объём, проверьте шампунь — он не должен содержать тяжёлые масла.

Каскадные стрижки легче укладывать, чем ровный срез.

Фен с насадками делает процесс быстрее и удобнее.

Уточнения

Фен - прибор, выдающий направленный поток нагретого воздуха. Важнейшей особенностью фена является возможность подачи тепла точно в заданную область.



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