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Укладка волос феном: как добиться стойкого результата дома

Моя семья » Красота и стиль

Каждая девушка хоть раз сталкивалась с этим разочарованием: в салоне идеальная укладка, а дома повторить её не получается. Вроде бы есть все необходимые приборы, но волосы никак не хотят ложиться так, как задумано. Дело в том, что важно не только правильно пользоваться феном, но и учитывать нюансы укладки. Разбираемся, как сделать волосы гладкими, придать им объём или создать локоны без помощи парикмахера!

Девушка укладывает волосы
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Девушка укладывает волосы

Основные правила укладки волос феном

Кажется, что сушка феном — дело простое. Но если цель не просто высушить волосы, а создать стильную укладку, важно помнить несколько правил:

  • Начинайте сушку с корней, а кончики оставляйте на потом — так они меньше пересушиваются.
  • Держите фен на расстоянии 20 см от головы, чтобы минимизировать перегрев.
  • Используйте насадки (диффузор, концентратор) — они помогают равномерно распределять поток воздуха.
  • Не сушите волосы, когда они полностью мокрые - дайте им слегка подсохнуть естественным способом 15-20 минут.
  • Для удобства держите фен в "слабой" руке, а расчёску — в "сильной" (правши берут фен в левую руку, левши — в правую).
  • Обязательно используйте термозащиту - это может быть спрей, масло или крем.
  • Хотите прикорневой объём? Сушите волосы, опустив голову вниз.
  • Завершайте укладку холодным воздухом - это закрепит результат.

Техники укладки феном: от гладкости до объёма

1. Прикорневой объём: волосы выглядят гуще и пышнее

Если после сушки волосы плоско лежат на голове, значит, объёма не хватило. Как этого избежать?

  • Расчешите волосы гребнем с редкими зубцами.
  • Подсушите волосы по всей длине.
  • Опустите голову вниз и просушите корни, используя брашинг или просто пальцы.
  • Зафиксируйте лаком для волос.

Совет: Для максимального объёма можно слегка начесать волосы у корней и зафиксировать муссом или лаком.

2. Брашинг: техника для аккуратной укладки

Этот метод помогает создать лёгкую волну и ухоженный вид.

  • Разделите волосы на зоны (чем гуще волосы, тем больше зон).
  • Подсушите корни, приподнимая волосы брашингом.
  • Закручивайте свободные пряди в спирали и фиксируйте шпильками.
  • Обработайте каждую прядь феном и зафиксируйте лаком.

Совет: Если волосы плохо держат форму, нанесите мусс перед укладкой.

3. Гладкие волосы без утюжка

Если утюжок кажется слишком агрессивным для волос, фен может стать отличной альтернативой.

  • Разделите волосы на несколько зон и заколите ненужные пряди.
  • Проведите расческой снизу вверх, а сверху — феном с насадкой-концентратором.
  • Стремитесь двигаться вверх, как будто рисуете радугу.
  • Завершающий этап — нанесение лёгкого масла для блеска (только на длину и кончики).

Совет: Чтобы волосы дольше оставались гладкими, используйте стайлинг с разглаживающими свойствами.

4. Кудри и волны феном

Вьющиеся волосы — это красиво, но только если они правильно уложены.

  • Перед сушкой расчешите волосы и слегка промокните полотенцем.
  • Нанесите несмываемое средство для создания завитков.
  • Высушите волосы диффузором, направляя воздух снизу вверх.
  • Опустите голову вниз и приподнимайте кудри, фиксируя их насадкой.

Совет: Чем меньше вы касаетесь волос руками, тем дольше сохраняются локоны.

5. Укладка коротких волос: идеальная форма без хаоса

Многие стригутся коротко, думая, что так будет проще. Но даже короткие волосы требуют внимания!

  • Высушите волосы в хаотичном порядке на высокой температуре.
  • Разделите их на зоны и закрепите заколками.
  • Параллельно расчесывайте волосы щёткой влево и вправо.
  • Завершите укладку холодным обдувом.

Совет: Лёгкий текстурирующий спрей сделает причёску более стильной.

6. Укладка длинных волос: роскошные локоны без запутывания

Длинные волосы требуют терпения и правильного подхода.

  • Оставьте нижние пряди, а верхние закрепите заколками.
  • Вытягивайте волосы круглой щёткой, подкручивая концы внутрь.
  • Обрабатывайте верхние пряди в направлении от роста волос.
  • Зафиксируйте лаком или муссом.

Совет: Если волосы путаются, выбирайте расчёску с натуральной щетиной.

Как укладывать челку?

Челка требует отдельного подхода, в зависимости от её формы:

  • Прямая челка: Подсушите волосы и подкрутите кончики вниз с помощью брашинга.
  • Челка-шторка: Разделите на две части, сушите от лица, придавая форму.
  • Косая челка: Подкрутите вниз или вверх — в зависимости от желаемого эффекта.
  • Отросшая челка: Разделите на пробор, выровняйте и слегка подкрутите концы.

Совет: Не используйте гель или мусс для прямой челки — это сделает её неестественной.

Полезные советы от стилистов

  • Тонкие и путающиеся волосы лучше укладывать после кондиционера или крема, а не масла.
  • Если не получается прикорневой объём, проверьте шампунь — он не должен содержать тяжёлые масла.
  • Каскадные стрижки легче укладывать, чем ровный срез.
  • Фен с насадками делает процесс быстрее и удобнее.

Уточнения

Фен - прибор, выдающий направленный поток нагретого воздуха. Важнейшей особенностью фена является возможность подачи тепла точно в заданную область.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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