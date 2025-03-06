Волосы стали сухими и ломкими? Виновата эта незаметная ошибка в уходе

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Выбираете шампунь "для сияния", но пряди всё равно выглядят тусклыми и ломкими? Возможно, дело не в косметике, а в ваших привычках. Некоторые повседневные действия незаметно разрушают структуру волос, делая их похожими на солому.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка держит волосы

Что делает волосы ломкими

Сушка полотенцем

Интенсивное трение повреждает кутикулу, что приводит к ломкости и пушистости. Лучше аккуратно промокнуть пряди мягким полотенцем и дать высохнуть естественным образом.

Расчёсывание мокрых волос

Когда волосы влажные, они растягиваются и легко рвутся. Дождитесь, пока пряди подсохнут хотя бы на 80 %, и используйте расчёску с широкими зубьями.

Фен и стайлинг

Горячий воздух сушит волосы, делая их безжизненными. Если нужно быстро высушить голову, используйте фен с холодным потоком, держа его на расстоянии 20 см от волос.

Жёсткая вода и остатки стайлинга

Минералы из водопроводной воды, сульфаты и силиконы из косметики накапливаются на волосах, образуя налёт. Чтобы избавиться от него, раз в месяц делайте детокс: ополаскивайте пряди яблочным уксусом (1 часть уксуса на 3 части воды). Это поможет закрыть кутикулу и вернуть естественный блеск.

Как ухаживать за волосами, чтобы они сияли

Выбирайте натуральные головные уборы

Шапки из синтетики создают "парниковый эффект", провоцируя жирность у корней. Лучший выбор — шерсть, кашемир или хлопок.

Контролируйте масла и сыворотки

Масло на волосах — это красиво, но если нанести его слишком много, пряди выглядят жирными. Распределяйте средство от середины длины до кончиков, избегая корней.

Питайтесь правильно

Волосы на 90 % состоят из кератина — белка, который организм вырабатывает при достаточном количестве протеина. Добавьте в рацион яйца, рыбу, орехи, зелень и полезные жиры, такие как авокадо и оливковое масло.

Стоит ли часто менять шампунь

Многие считают, что волосы "привыкают" к средствам, но это миф. Если шампунь перестал работать, причина может быть в изменении сезона, воды или состояния здоровья. Дайте косметике хотя бы месяц, чтобы понять её реальный эффект.

Если кожа головы реагирует зудом или покраснением, выбирайте средства с нейтральным pH и без агрессивных компонентов вроде SLS.

Иногда достаточно скорректировать привычки, чтобы волосы стали гладкими и сияющими без дорогостоящего ухода. Попробуйте — и результат вас удивит!

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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