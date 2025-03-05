Готовы к переменам? 8 стильных причесок, которые сделают вас неотразимыми

Когда сезон меняется, приходит время обновить не только гардероб, но и прическу. Свежая стрижка способна не только улучшить внешний вид, но и повысить уверенность в себе. Если вы хотите начать весну с новой прической или просто немного изменить образ, предлагаем вам 8 стилей, которые идеально подойдут для любой формы лица.
Этот стиль, ставший популярным благодаря Сидни Суини, — настоящая находка для создания гламурного, но простого образа. Объемные каскадные слои обрамляют лицо, добавляя движению и густоты. Короткие слои вокруг лица плавно переходят в более длинные пряди, создавая легкий и воздушный эффект. Для укладки используйте объемную пену или легкий термозащитный спрей на влажные волосы перед сушкой феном.
Этот стиль обрела популярность благодаря Сабрине Карпентер. Пряди, обрамляющие лицо, придают прическе объем, а челка типа штор подчеркивает индивидуальность. Такая стрижка будет выглядеть потрясающе на любой форме лица, и ее легко укладывать. Достаточно добавить немного текстуры, и стиль готов!
Прическа длиной до плеч с челкой, как занавеса, смотрится невероятно стильно и легко. Этот образ подходит для всех типов волос, будь то прямые или волнистые. Стиль идеально подчеркивает контуры лица, и его можно носить с любым объемом, в зависимости от плотности волос.
Если кто и знает, как носить слоистую прическу, так это Дженнифер Энистон. Ее стиль остается актуальным с течением времени, потому что слоистые стрижки универсальны и всегда выглядят элегантно. Воздушные слои придают объем и легко адаптируются под разные формы лица.
Короткие прически с длинной челкой — это еще один тренд, который по-настоящему освежает. Легкие и яркие такие стрижки придают свежесть и уникальность.
Этот стиль подойдет тем, кто хочет добавить немного остроты и современности в свой образ. Асимметричные пряди подчеркивают индивидуальность и создают интересные контуры лица.
Мягкие локоны, уложенные в свободном стиле, всегда смотрятся красиво и естественно. Текстурированные пряди придают дополнительный объем, а легкие локоны делают образ непринужденным.
Для тех, кто любит эксперименты с челкой, прическа с бахромой станет отличным решением. Такая челка освежает образ и отлично обрамляет лицо.
Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.
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