Миланская неделя моды: как независимые бренды пробуждают чувства

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Миланская неделя моды, прошедшая с 25 февраля по 3 марта, продемонстрировала увлекательные и уникальные коллекции от независимых брендов. Эти создатели не просто предлагают одежду, они делятся своими ценностями, идеями и мечтами. В этом контексте можно выделить несколько ключевых тем, которые красной нитью проходят через их работы.

Фото: freepik by designed by freepik Девушка

1. Путешествие — физическое и чувственное

Мода 2025-2026 года в Милане стала настоящим путешествием, где границы между физическими и чувственными восприятиями стираются. Например, Durazzi Milano представил коллекцию, где материалы, звуки и пространство создают уникальное сенсорное путешествие. Пространство, где проходят показы, превращается в акустический сад, в котором минимализм переплетается с богатством тканей, создавая атмосферу, полную метаморфоз.

Путешествие в своем особом виде продемонстрировал и Доменико Орефиче с коллекцией A3 R3 Concorde. Название коллекции отсылает к альпинизму и высокоскоростным авиалайнерам. Одежда из потертой джинсовой ткани и футболки с разрушенной обработкой подчеркивают смелость и авангардную эстетику, создавая образ, в котором одежда "живая", будто в процессе путешествия.

Не менее интересная интерпретация путешествия была представлена Лоренцо Сегецци. Его коллекция Epitelio — это исследование самовосприятия, особенно в контексте квир-сообщества. Сегецци использует ткани deadstock для создания платьев, которые символизируют фигуры в поиске своей формы. Эта коллекция — метафора путешествия, которое предстоит пройти каждому, чтобы найти свою идентичность.

2. Обучение и вдохновение из прошлого

Независимая мода всегда возвращается к истокам, чтобы осмыслить будущее. Бренд Denisa Rad является ярким примером этого подхода. Его вдохновение приходит из элегантных 60-х годов, с их узнаваемыми А-образными силуэтами, тканями букле и округлыми воротниками. Эти элементы не только чаруют, но и служат мостом между прошлым и современностью, призывая новое поколение заново оценить наследие, которое они оставляют.

Уточнения

Неделя моды — событие в индустрии моды, которое длится около недели, предназначенное для того, чтобы дизайнеры или «дома моды» имели возможность продемонстрировать свои коллекции и дать зрителям возможность оценить тенденции в мире моды, прежде всего, в данном сезоне.



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