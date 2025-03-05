Эти 4 ошибки в уходе за волосами стали привычными, но на самом деле они вредят твоим локонам

2:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда речь идет о здоровье волос, многие из нас легко могут попасть в ловушку популярных мифов. Однако в мире ухода за волосами нет универсальных рецептов. Одна и та же процедура может подойти одной девушке, но совершенно не сработать для другой. Давай развеем несколько распространенных мифов, которые могут навредить твоим локонам.

Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мытьё головы

Миф № 1: дорогие продукты — это залог красоты волос

Кто не мечтает, чтобы купив дорогой шампунь, мгновенно получить шикарные волосы? Но, как объясняет эксперт по пересадке волос Росс Копельман, важен не столько бренд и цена, а состав. Например, для женщин с жирными волосами лучше выбирать шампунь глубокой очистки, а тем, у кого сухая кожа головы, подойдут более мягкие и увлажняющие продукты. Важно всегда читать состав, чтобы выбрать средство, которое подходит именно твоему типу волос.

Миф № 2: сульфаты и силиконы вредят волосам

Тебе наверняка говорили, что сульфаты и силиконы — это "вред" для волос. Но так ли это на самом деле? На самом деле, всё зависит от типа волос. Сульфаты — отличные очистители для жирных волос, но они не подойдут для сухих или окрашенных прядей. Силиконы придают волосам блеск и гладкость, но они могут накапливаться, утяжеляя волосы, если их часто использовать. Если у тебя тонкие волосы, лучше использовать продукты с силиконами реже, но это не означает, что нужно полностью их избегать.

Миф № 3: частое мытье головы сушит волосы

Еще один миф, который трудно разрушить — это идея, что частое мытье волос приводит к их сухости. На самом деле, главное не частота мытья, а выбор правильного шампуня. Если использовать мягкие продукты, то волосы можно мыть хоть каждый день, не боясь их высушить. Агрессивные компоненты могут лишать волосы и кожу головы влаги, но это проблема не частоты, а состава средств.

Миф № 4: нужно постоянно менять шампуни, чтобы избежать привыкания

Не верь, если кто-то говорит, что волосы привыкают к шампуню. На самом деле, продукт будет работать так же эффективно, как и раньше. Но иногда действительно стоит менять средства, чтобы избавить волосы от накопившихся силиконов, особенно если твоя прическа стала тусклой. Причиной "утраты" эффекта может быть также сезонное изменение потребностей волос: зимой они требуют больше увлажнения.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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