Эти 4 ошибки в уходе за волосами стали привычными, но на самом деле они вредят твоим локонам

Когда речь идет о здоровье волос, многие из нас легко могут попасть в ловушку популярных мифов. Однако в мире ухода за волосами нет универсальных рецептов. Одна и та же процедура может подойти одной девушке, но совершенно не сработать для другой. Давай развеем несколько распространенных мифов, которые могут навредить твоим локонам.
Кто не мечтает, чтобы купив дорогой шампунь, мгновенно получить шикарные волосы? Но, как объясняет эксперт по пересадке волос Росс Копельман, важен не столько бренд и цена, а состав. Например, для женщин с жирными волосами лучше выбирать шампунь глубокой очистки, а тем, у кого сухая кожа головы, подойдут более мягкие и увлажняющие продукты. Важно всегда читать состав, чтобы выбрать средство, которое подходит именно твоему типу волос.
Тебе наверняка говорили, что сульфаты и силиконы — это "вред" для волос. Но так ли это на самом деле? На самом деле, всё зависит от типа волос. Сульфаты — отличные очистители для жирных волос, но они не подойдут для сухих или окрашенных прядей. Силиконы придают волосам блеск и гладкость, но они могут накапливаться, утяжеляя волосы, если их часто использовать. Если у тебя тонкие волосы, лучше использовать продукты с силиконами реже, но это не означает, что нужно полностью их избегать.
Еще один миф, который трудно разрушить — это идея, что частое мытье волос приводит к их сухости. На самом деле, главное не частота мытья, а выбор правильного шампуня. Если использовать мягкие продукты, то волосы можно мыть хоть каждый день, не боясь их высушить. Агрессивные компоненты могут лишать волосы и кожу головы влаги, но это проблема не частоты, а состава средств.
Не верь, если кто-то говорит, что волосы привыкают к шампуню. На самом деле, продукт будет работать так же эффективно, как и раньше. Но иногда действительно стоит менять средства, чтобы избавить волосы от накопившихся силиконов, особенно если твоя прическа стала тусклой. Причиной "утраты" эффекта может быть также сезонное изменение потребностей волос: зимой они требуют больше увлажнения.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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