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Новый взгляд на женственность: от Prada до MM6

2:21
Моя семья » Красота и стиль

Как изменяются представления о женственности? Почему в мире моды всегда актуальны вопросы о том, как женщина должна выглядеть? Эти вопросы по-прежнему занимают центральное место в модных коллекциях, и, безусловно, каждый дизайнер привносит в них свой взгляд и подход. Изменяются времена, и с ними трансформируются как конструкция одежды, так и сама концепция женственности.

Московская неделя моды
Фото: Пресс-служба Московской недели моды
Московская неделя моды

Прагматизм и максимализм на подиуме

В коллекциях Max Mara можно заметить интересное сочетание прагматизма с элементами шторма. Одежда, как правило, остается практичной, но при этом становится носимой даже в самых экстремальных условиях. Роберто Кавалли, напротив, отдает предпочтение максимализму, который становится настоящим криком моды. Все больше внимания уделяется деталям, порой чрезмерным, но именно они и создают тот самый эффект.

Роль Prada и Этро в переосмыслении женственности

Для Prada тема женственности занимает особое место. С момента основания бренда и до сегодняшнего дня его коллекции всегда ломают привычные стереотипы, преломляют буржуазные, классовые и пербенистские нормы. А ведь именно эта способность к трансформации и подрыву устоявшихся клише и позволила Prada занять одну из ведущих позиций в мире моды.

Etro, в свою очередь, изысканно сочетает элементы языческой женственности и современные тенденции, тем самым создавая образ, который одновременно традиционен и революционен. Эта концепция женственности, или как ее иногда называют "духовность через одежду", также олицетворяет важную идею: внешний вид женщины всегда должен быть многозначным и многогранным.

Martin Margiela: новаторский подход к женскому гардеробу

Вдохновленный методами Martin Margiela, многие дизайнеры, включая создателей MM6, продолжают экспериментировать с расширением и сжатием форм в одежде. Это не просто попытка преобразить гардероб, но и целое высказывание: новое видение женственности через игру с пропорциями и структурами. Несмотря на определенный экспериментальный подход, такие коллекции всегда остаются органичными, четко выстроенными и подлинными.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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