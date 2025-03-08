Бессонная ночь не приговор: визажисты учат, как вернуть коже сияние и свежесть

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Каждой из нас знакомо чувство, когда после бессонной ночи отражение в зеркале не радует. Мы выглядим уставшими, кожа теряет свежесть и яркость. Но не стоит отчаиваться! С помощью грамотного макияжа можно быстро вернуть лицу здоровый и отдохнувший вид.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Усталость

Первое, что нужно сделать, — это увлажнить кожу. Недостаток сна приводит к нарушению защитного барьера кожи, и она теряет влагу. Чтобы восстановить водный баланс, пейте больше воды и используйте увлажняющие средства, такие как кремы и сыворотки. Обратите внимание на продукты с осветляющими компонентами — они помогут придать лицу сияние и здоровый тон, советует чешское издание Kondice.cz. Перед тем как приступить к макияжу, нанесите на кожу успокаивающий и выравнивающий тональный крем. Он не только замаскирует следы усталости, но и сузит поры, которые становятся более заметными после бессонной ночи. Выбирайте средство с осветляющим эффектом, чтобы придать лицу свежесть и скрыть тени от недосыпа. Даже если ваша кожа выглядит неидеально, с помощью макияжа можно создать иллюзию отдохнувшего лица. Выбирайте оттенок тонального крема, который идеально подходит вашему цвету кожи. Для придания лицу яркости нанесите жидкий хайлайтер на носогубные складки и над скулами, двигаясь к вискам. Румяна — это незаменимый инструмент в борьбе с усталостью. Выбирайте мягкие и естественные оттенки, например, нежно-розовый. Наносите румяна не только на щеки, но и на внешние уголки глаз — это придаст лицу свежесть и здоровый вид. Не забывайте про губы! Они также могут добавить лицу яркости. Используйте нежную помаду или блеск, чтобы подчеркнуть красоту ваших губ. Подбирайте оттенок, который гармонирует с вашим цветотипом — так вы будете выглядеть еще более привлекательно. Одна из самых сложных задач — это скрыть круги и мешки под глазами. Секрет в правильном выборе консилера. Он должен быть слегка оранжевого оттенка, чтобы нейтрализовать синеватые тона. Нанесите консилер чуть ниже под глазами, а затем аккуратно распределите его по кругу пальцами, кистью или спонжем.

Следуя этим простым советам, вы сможете быстро вернуть лицу свежий и отдохнувший вид, даже если не спали всю ночь.

Уточнения

Визажист (от фр. visage — «лицо, облик, образ, вид», художник по лицу или — makeup artist (англ. makeup artist «художник по макияжу»)) — специалист в области макияжа, мастер по созданию образа с помощью косметических средств.



Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.





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