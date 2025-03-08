Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Халатность? Благополучное возвращение астронавтов НАСА остаётся под вопросом
Нонна Гришаева объяснила, как Жванецкий оценил бы события в РФ и в мире
Массаж при менструации: убираем боль и напряжение без риска для здоровья
5 консервированных продуктов, которые укрепят память и защитят от старения
Забудьте про кофе: этот напиток бодрит не хуже, а пользы в разы больше
Загадочный мотылек из прошлого раскрыл тайну 11 новых видов бабочек
Холодный период для рассады томатов: зачем он нужен и как его провести
ТОП-5 самых ломающихся грузовых автомобилей СССР
Дочь Андрея Миронова растрогала Сеть: эти слова об отце заставят плакать

Бессонная ночь не приговор: визажисты учат, как вернуть коже сияние и свежесть

2:33
Моя семья » Красота и стиль

Каждой из нас знакомо чувство, когда после бессонной ночи отражение в зеркале не радует. Мы выглядим уставшими, кожа теряет свежесть и яркость. Но не стоит отчаиваться! С помощью грамотного макияжа можно быстро вернуть лицу здоровый и отдохнувший вид.

Усталость
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Усталость
  1. Первое, что нужно сделать, — это увлажнить кожу. Недостаток сна приводит к нарушению защитного барьера кожи, и она теряет влагу. Чтобы восстановить водный баланс, пейте больше воды и используйте увлажняющие средства, такие как кремы и сыворотки. Обратите внимание на продукты с осветляющими компонентами — они помогут придать лицу сияние и здоровый тон, советует чешское издание Kondice.cz.
  2. Перед тем как приступить к макияжу, нанесите на кожу успокаивающий и выравнивающий тональный крем. Он не только замаскирует следы усталости, но и сузит поры, которые становятся более заметными после бессонной ночи. Выбирайте средство с осветляющим эффектом, чтобы придать лицу свежесть и скрыть тени от недосыпа.
  3. Даже если ваша кожа выглядит неидеально, с помощью макияжа можно создать иллюзию отдохнувшего лица. Выбирайте оттенок тонального крема, который идеально подходит вашему цвету кожи. Для придания лицу яркости нанесите жидкий хайлайтер на носогубные складки и над скулами, двигаясь к вискам.
  4. Румяна — это незаменимый инструмент в борьбе с усталостью. Выбирайте мягкие и естественные оттенки, например, нежно-розовый. Наносите румяна не только на щеки, но и на внешние уголки глаз — это придаст лицу свежесть и здоровый вид.
  5. Не забывайте про губы! Они также могут добавить лицу яркости. Используйте нежную помаду или блеск, чтобы подчеркнуть красоту ваших губ. Подбирайте оттенок, который гармонирует с вашим цветотипом — так вы будете выглядеть еще более привлекательно.
  6. Одна из самых сложных задач — это скрыть круги и мешки под глазами. Секрет в правильном выборе консилера. Он должен быть слегка оранжевого оттенка, чтобы нейтрализовать синеватые тона. Нанесите консилер чуть ниже под глазами, а затем аккуратно распределите его по кругу пальцами, кистью или спонжем.

Следуя этим простым советам, вы сможете быстро вернуть лицу свежий и отдохнувший вид, даже если не спали всю ночь.

Уточнения

Визажист (от фр. visage — «лицо, облик, образ, вид», художник по лицу или — makeup artist (англ. makeup artist «художник по макияжу»)) — специалист в области макияжа, мастер по созданию образа с помощью косметических средств.

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Вместо цветов и колец: зачем Дранга привёз Муцениеце в Санкт-Петербург
Российский шоу-бизнес
Вместо цветов и колец: зачем Дранга привёз Муцениеце в Санкт-Петербург Аудио 
Чай — это не просто кипяток и пакетик: как заваривать правильно
Еда и рецепты
Чай — это не просто кипяток и пакетик: как заваривать правильно Аудио 
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает
Недвижимость
Главный секрет свежего воздуха в квартире: об этом мало кто знает Аудио 
Популярное
Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное

В Сибири засняли тигра, который может стать самым крупным из когда-либо зарегистрированных. Реальность или редкое генетическое отклонение?

Тигр размером с автомобиль? В Сибири нашли нечто невероятное
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
Не выбрасывайте картофельную кожуру — она умеет выращивать гигантские помидоры
С 1 апреля ждите прибавку: пенсии вырастут на ошеломительные 14,75%
Роспотребнадзор решает: откроется ли курортный сезон на Черноморском побережье после выброса мазута
Какие варианты остались у группировки армии Украины в Курской области Дмитрий Плотников Делала ставку на скандал: прабабушка эпатажных блогеров жила в России  Сергей Лебедев Германия на перепутье: 10 фактов о Фридрихе Мерце, новом канцлере Игорь Буккер
Растёт медленно, вред наносит быстро: что скрывает грецкий орех
Счастлив ли ваш котик? Проверьте себя по этим хитрым подсказкам
Жизнь в глубинке Кубы — что скрывается за туристическими открытками
Жизнь в глубинке Кубы — что скрывается за туристическими открытками
Последние материалы
5 консервированных продуктов, которые укрепят память и защитят от старения
Забудьте про кофе: этот напиток бодрит не хуже, а пользы в разы больше
Загадочный мотылек из прошлого раскрыл тайну 11 новых видов бабочек
Бессонная ночь не приговор: визажисты учат, как вернуть коже сияние и свежесть
Холодный период для рассады томатов: зачем он нужен и как его провести
ТОП-5 самых ломающихся грузовых автомобилей СССР
Дочь Андрея Миронова растрогала Сеть: эти слова об отце заставят плакать
Кухня мечты или финансовый кошмар? Разбираем все нюансы
Купил авто в Казахстане, но не можешь продать? Что нужно знать о первичной регистрации
Какие изменения по визам ввёл Вьетнам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.