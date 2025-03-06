Тренды в окрашивании волос: новые техники, которые будут на пике популярности в 2025 году

1:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В 2025 году окрашивание волос продолжит радовать разнообразием техник и оттенков. Современные тренды предлагают не только свежие подходы, но и возвращение некоторых классических методов. Рассмотрим, какие техники окрашивания будут на пике популярности в следующем году.

Фото: https://www.freepik.com by prostooleh Окрашивание волос

Балаяж с мягкими переходами

Балаяж продолжит оставаться актуальным в 2025 году, но с некоторыми новыми акцентами. Техника будет более мягкой и естественной, с плавными переходами между оттенками. Такой подход идеально подойдет тем, кто хочет сохранить натуральность волос, не перегружая их яркими контрастами.

Омбре с глубокими оттенками

Омбре в 2025 году будет модно использовать с более глубокими и насыщенными оттенками. Контрасты между корнями и концами будут менее выраженными, что придаст образу стильный и элегантный вид. Этот тренд подходит для тех, кто не боится экспериментировать с тёмными и светлыми оттенками одновременно.

Техника хайлайтс

Хайлайтс снова в моде, но с более натуральными оттенками. В 2025 году в моде будут тонкие, едва заметные светлые пряди, которые добавляют волосам объём и текстуру. Это отличная техника для тех, кто хочет добавить яркости своему образу без кардинальных изменений.

Тренд на разноцветные акценты

Для самых смелых модниц в 2025 году актуальны будут разноцветные акценты. Кричащие, неоновые или пастельные оттенки, такие как розовый, фиолетовый и голубой, добавят яркости и индивидуальности любому образу.

Тренды окрашивания 2025 года предлагают как естественные, так и более смелые решения, которые подойдут каждому стилю и настроению.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.



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