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Никотинамид в косметике: секрет идеальной кожи, о котором все молчат

2:14
Моя семья » Красота и стиль

Никотинамид, также известный как витамин B3, — это один из самых популярных ингредиентов в современных косметических продуктах. Благодаря своим многочисленным полезным свойствам, он активно используется в средствах для ухода за кожей, включая кремы, сыворотки и маски. Но действительно ли никотинамид работает так эффективно, как утверждают производители?

Сыворотка
Фото: https://www.freepik.com
Сыворотка

Преимущества никотинамида для кожи

Одним из главных достоинств никотинамида является его способность улучшать барьерную функцию кожи, что помогает удерживать влагу и защищать дерму от внешних раздражителей. Это особенно важно для людей с сухой или чувствительной кожей. Никотинамид также обладает противовоспалительным действием, что делает его идеальным для людей, страдающих от акне. Он помогает уменьшить покраснение, воспаление и поддерживает здоровый вид лица, регулируя выработку себума.

Кроме того, никотинамид способствует выравниванию тона кожи и уменьшению пигментации. При регулярном применении этот ингредиент может заметно осветлить постакне, веснушки и другие гиперпигментации. Также он помогает уменьшить видимость пор, делая кожу более гладкой и ровной.

Как использовать никотинамид?

Никотинамид идеально подходит для ежедневного ухода за кожей. Он может быть включен в утреннюю или вечернюю рутину, часто встречается в составе кремов, сывороток и лосьонов. Особенно эффективен никотинамид в сочетании с увлажняющими компонентами, такими как гиалуроновая кислота. Этот ингредиент также безопасен для чувствительной кожи и может использоваться в комбинации с другими активными веществами, например, с витамином C или ретинолом.

Доказательства эффективности никотинамида подтверждаются научными исследованиями. Этот ингредиент помогает значительно улучшить состояние кожи, делает её более гладкой, ровной и сияющей. Однако результаты могут быть не мгновенными, и для достижения видимого эффекта потребуется регулярное использование.

Уточнения

Никотинами́д (ниацинами́д, nicotinamide) — амид никотиновой кислоты, витамин РР или B3.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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