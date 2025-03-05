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Плиссированные юбки 2025 года: от летних до зимних вариантов

3:16
Моя семья » Красота и стиль

Весна — время обновления, и это также касается моды. Одна из самых стильных тенденций, которая остается актуальной год за годом, — это плиссированная юбка. Этот универсальный элемент гардероба прекрасно подчеркивает фигуру и добавляет образу легкости и изящества. Как выбрать идеальную модель и сочетать её с другими предметами одежды, чтобы создать эффектный наряд?

Плиссированная юбка
Фото: flickr.com by Monsieur Duroc, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Плиссированная юбка

Неподвластная времени классика

Плиссированные юбки, в том числе модели миди, не теряют популярности. Вспомните культовую сцену с Мэрилин Монро в фильме "Соломенный вдовец". Сегодня юбка в плиссе доступна в разных материалах — легкий шифон или шелк идеально подходят для летнего времени, а плотные ткани вроде денима и кожи станут отличным выбором для холодных сезонов.

Как создать стильный образ

Чешская актриса Яна Бернашкова (44 года) стала ярким примером того, как стильно носить плиссированную юбку. Она выбрала розовую модель миди и сочетала её с белым топом и сексуальными шлепанцами. Важный акцент — сумка, которая идеально подобрана в тон топу. Такой наряд выглядит одновременно элегантно и современно, легко привлекая внимание.

Плиссированная юбка миди — элегантность и утонченность

Миди-юбка — это идеальный выбор для женщин среднего и старшего возраста. Этот стиль придает образу изысканность и утонченность. Модель с завышенной талией и в нейтральных цветах, таких как черный или бежевый, отлично подойдет для офисных и вечерних выходов. В сочетании с белой рубашкой или облегающим свитером, такая юбка подчеркнет вашу элегантность.

Шоколадно-коричневая кожа и высокие сапоги: французский шик

Для создания французского стиля можно выбрать модель из кожзаменителя шоколадного оттенка. Она будет выглядеть потрясающе в сочетании с более свободным поясом и высокими сапогами. Берет в дополнение к образу подчеркнет его утонченность. Но при выборе топа важно помнить, что он не должен быть слишком объемным.

Плиссированная юбка макси: свободный стиль и романтика

Если вы хотите продемонстрировать свою женственность и элегантность, выберите юбку макси. Она идеально подойдет для женщин любого возраста и привнесет в образ свободу и романтику. Вспомните Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе", когда она прогуливалась по пляжу в оранжевой плиссированной юбке. Совсем несложно создать аналогичный стиль, добавив к юбке свободный топ, тунику или винтажную рубашку. И не забудьте про жакет из денима или кожзаменителя для создания креативного акцента.

Готовы ли вы к обновлению образа

Плиссированная юбка — это не просто вещь в гардеробе, а настоящая инвестиция в стиль. Если правильно выбрать модель и сочетать её с другими элементами, ваш наряд будет всегда актуален и привлекателен. Загляните в нашу галерею и вдохновитесь на создание незабываемых образов с этим трендовым элементом.

Уточнения

Ю́бка (от фр. jupe, что от араб. جبة‎ — «джубба» — нижнее платье из хлопчатобумажной ткани) — предмет как женской, так и мужской поясной одежды, покрывающий нижнюю часть тела и эволюционировавший из набедренной повязки.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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