Плазмолифтинг: откровенно о том, почему не всем стоит проходить эту процедуру

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Плазмолифтинг – это косметическая процедура, которая обещает улучшение состояния кожи за счет использования собственной крови пациента. Метод, основанный на введении обогащенной тромбоцитами плазмы, приобрел популярность несколько лет назад, но все ли так просто с его эффективностью в 2025 году?

Фото: commons.wikimedia.org by Иоанна Чернова is licensed under лицензии наАтрибуцию 4.0 Пробирки с венозной кровью для исследования

Как работает плазмолифтинг?

Процедура плазмолифтинга заключается в том, что у пациента забирают небольшое количество крови, из которой затем получают плазму с высокой концентрацией тромбоцитов. Эта плазма вводится в проблемные зоны кожи, стимулируя регенерацию клеток, улучшая её тонус и эластичность.

Преимущества процедуры

Одним из главных плюсов плазмолифтинга является его естественность. Ведь используется собственная плазма пациента, что минимизирует риск аллергических реакций и отторжения. Процедура помогает в борьбе с морщинами, тусклой кожей, а также может ускорить заживление после травм и операций.

Есть ли у процедуры недостатки?

Однако с ростом новых технологий косметологии, эффективность плазмолифтинга начала подвергать сомнению. Современные процедуры, такие как PRP-терапия с новыми составами и улучшенными методами введения, могут давать более выраженные и долгосрочные результаты. Плазмолифтинг не всегда подходит для людей с проблемами свертываемости крови.

Плазмолифтинг остается популярным выбором для многих пациентов, однако перед решением о процедуре стоит проконсультироваться с профессионалом, чтобы определить, насколько она актуальна для вашего случая.

Уточнения

Ли́фтинг — косметическая процедура подтяжки кожи. Эффект лифтинга может достигаться как с помощью определенных косметологических процедур, так и при помощи пластической операции.



Пла́зма кро́ви — жидкая часть крови, лишенная форменных элементов (клетки) крови.



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