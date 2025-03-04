Тонкие волосы? Ловите 6 хитростей для густоты и шикарной укладки

Обладатели тонких волос часто сталкиваются с проблемой отсутствия объёма — сразу после мытья волосы выглядят приглаженными и буквально "прилипшими" к коже головы. Но ситуацию можно исправить, если правильно подобрать стрижку, уход и укладку.
Длинные волосы под собственным весом утяжеляются, лишая прическу пышности. Если хотите визуально увеличить объём, лучше всего подойдёт:
Эти шампуни содержат специальные компоненты, которые "запечатываются" в структуру волос, делая их плотнее и гуще на вид. Благодаря лёгкой формуле они подходят даже для ежедневного использования.
После мытья наносите на влажные волосы фиксирующую пенку или спрей и сушите их, приподнимая пальцами или расчёской.
Лучше всего укладывать волосы профессиональным феном:
Обычное однотонное окрашивание делает волосы визуально более плоскими. Если хотите добавить глубину и объём, попросите парикмахера сделать трёхмерное окрашивание разными оттенками. Светлые и тёмные пряди создадут эффект густых волос.
Правильный подход к уходу и укладке поможет даже самым тонким волосам выглядеть объёмными и густыми!
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Магазины IKEA в Финляндии будут закрыты на два дня в связи с забастовкой работников розничной торговли, организованной профсоюзом PAM.