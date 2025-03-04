Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Одна специя, которая снижает холестерин и продлевает молодость сердца
Уборка с гневом: как раздражение помогает быстро навести порядок
Водить по лезвию ножа: обгон колонны, который может стоить вам прав
Вы будете в шоке! Как к середине века будут выглядеть взрослые люди?
Забудьте про бутерброды — теперь на завтрак только риет
7 мест, где термальная вода творит чудеса: лучшие горячие источники Чехии для отдыха
Водителям авто придётся дорого заплатить: на сколько взлетела цена на обслуживание?
Естественный инстинкт или нехватка еды: как красноухие черепахи нападают
Современные исследования открывают новые детали трагедии Помпей

Тонкие волосы? Ловите 6 хитростей для густоты и шикарной укладки

1:57
Моя семья » Красота и стиль

Обладатели тонких волос часто сталкиваются с проблемой отсутствия объёма — сразу после мытья волосы выглядят приглаженными и буквально "прилипшими" к коже головы. Но ситуацию можно исправить, если правильно подобрать стрижку, уход и укладку.

Девушка с волнистыми волосами
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с волнистыми волосами

1. Выбирайте правильную стрижку

Длинные волосы под собственным весом утяжеляются, лишая прическу пышности. Если хотите визуально увеличить объём, лучше всего подойдёт:

  • Короткая стрижка или средняя длина — такие волосы легче приподнимаются у корней.
  • Стрижка "лесенка" — если не готовы расстаться с длиной, выберите градуированные слои. Верхние пряди создадут эффект лёгкости и визуального объёма.

2. Используйте шампунь для тонких волос

Эти шампуни содержат специальные компоненты, которые "запечатываются" в структуру волос, делая их плотнее и гуще на вид. Благодаря лёгкой формуле они подходят даже для ежедневного использования.

3. Придавайте объём у корней

После мытья наносите на влажные волосы фиксирующую пенку или спрей и сушите их, приподнимая пальцами или расчёской.

Лучше всего укладывать волосы профессиональным феном:

  • Начинайте с тёплого воздуха, чтобы равномерно высушить волосы.
  • Заканчивайте холодным режимом — это закроет кутикулы, придаст блеск и закрепит укладку.

4. Выбирайте правильное окрашивание

Обычное однотонное окрашивание делает волосы визуально более плоскими. Если хотите добавить глубину и объём, попросите парикмахера сделать трёхмерное окрашивание разными оттенками. Светлые и тёмные пряди создадут эффект густых волос.

Правильный подход к уходу и укладке поможет даже самым тонким волосам выглядеть объёмными и густыми!

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Под водой нашли древнее шоссе: кто и зачем проложил этот путь тысячи лет назад
Авто
Под водой нашли древнее шоссе: кто и зачем проложил этот путь тысячи лет назад Аудио 
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии
Садоводство, цветоводство
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии Аудио 
Популярное
Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA

Магазины IKEA в Финляндии будут закрыты на два дня в связи с забастовкой работников розничной торговли, организованной профсоюзом PAM.

IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Основная проблема российских штурмовиков Су-25 на спецоперации Дмитрий Плотников Транспортный коридор Север — Юг стремительно развивается. Подключился Узбекистан с грандиозными планами Любовь Степушова Министерство обороны США прекращает финансирование ключевых проектов безопасности: что стоит за этим решением? Игорь Буккер
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
Эволюция под радиацией: Ученые обнаружили уникальную структуру ДНК у собак из Чернобыля!
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Последние материалы
Уборка с гневом: как раздражение помогает быстро навести порядок
Водить по лезвию ножа: обгон колонны, который может стоить вам прав
Вы будете в шоке! Как к середине века будут выглядеть взрослые люди?
Забудьте про бутерброды — теперь на завтрак только риет
7 мест, где термальная вода творит чудеса: лучшие горячие источники Чехии для отдыха
Водителям авто придётся дорого заплатить: на сколько взлетела цена на обслуживание?
Естественный инстинкт или нехватка еды: как красноухие черепахи нападают
Современные исследования открывают новые детали трагедии Помпей
Диджей Smash впервые показал лицо своего годовалого сына Михаила
В этом сезоне я не трачу деньги на удобрения — луковая шелуха работает лучше любого химиката
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.