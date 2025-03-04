Тонкие волосы? Ловите 6 хитростей для густоты и шикарной укладки

1:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Обладатели тонких волос часто сталкиваются с проблемой отсутствия объёма — сразу после мытья волосы выглядят приглаженными и буквально "прилипшими" к коже головы. Но ситуацию можно исправить, если правильно подобрать стрижку, уход и укладку.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с волнистыми волосами

1. Выбирайте правильную стрижку

Длинные волосы под собственным весом утяжеляются, лишая прическу пышности. Если хотите визуально увеличить объём, лучше всего подойдёт:

Короткая стрижка или средняя длина — такие волосы легче приподнимаются у корней.

или — такие волосы легче приподнимаются у корней. Стрижка "лесенка" — если не готовы расстаться с длиной, выберите градуированные слои. Верхние пряди создадут эффект лёгкости и визуального объёма.

2. Используйте шампунь для тонких волос

Эти шампуни содержат специальные компоненты, которые "запечатываются" в структуру волос, делая их плотнее и гуще на вид. Благодаря лёгкой формуле они подходят даже для ежедневного использования.

3. Придавайте объём у корней

После мытья наносите на влажные волосы фиксирующую пенку или спрей и сушите их, приподнимая пальцами или расчёской.

Лучше всего укладывать волосы профессиональным феном:

Начинайте с тёплого воздуха , чтобы равномерно высушить волосы.

, чтобы равномерно высушить волосы. Заканчивайте холодным режимом — это закроет кутикулы, придаст блеск и закрепит укладку.

4. Выбирайте правильное окрашивание

Обычное однотонное окрашивание делает волосы визуально более плоскими. Если хотите добавить глубину и объём, попросите парикмахера сделать трёхмерное окрашивание разными оттенками. Светлые и тёмные пряди создадут эффект густых волос.

Правильный подход к уходу и укладке поможет даже самым тонким волосам выглядеть объёмными и густыми!

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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