После душа кожа всё равно сухая? Возможно, вы забыли об этом важном этапе

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Мороз и ветер — настоящие испытания для кожи. Из-за низких температур чешуйки эпидермиса отмирают быстрее, образуя плотный роговой слой. Он мешает кожному дыханию, закупоривает поры и провоцирует воспаления. В результате кожа теряет влагу, становится сухой и чувствительной. Но этого можно избежать, если правильно ухаживать за ней.

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Очищение без пересушивания

Главное правило зимнего ухода — выбирать гель для душа с питательными и увлажняющими компонентами. Средства с агрессивными ПАВами (сульфатами) могут пересушивать кожу, поэтому лучше отдавать предпочтение мягким формулам с маслами, гиалуроновой кислотой или экстрактами растений.

Мягкое скрабирование

Чтобы кожа оставалась гладкой и могла впитывать увлажняющие компоненты, раз в неделю стоит использовать скраб. Однако важно не травмировать её: крупные частицы, такие как сахар или соль, могут быть слишком агрессивными. Лучше выбирать средства с мелкими скрабирующими частицами и использовать их не чаще двух раз в неделю.

Питание и увлажнение — обязательный шаг

После душа кожа особенно нуждается в уходе. Здесь важно учитывать её тип:

Сухая кожа требует насыщенных текстур, содержащих масла и воск. Но с воском нужно быть осторожнее, так как он может оказаться слишком тяжёлым для тела.

требует насыщенных текстур, содержащих масла и воск. Но с воском нужно быть осторожнее, так как он может оказаться слишком тяжёлым для тела. Нормальная, комбинированная и жирная кожа лучше воспринимает лёгкие питательные молочки, которые увлажняют, но не закупоривают поры.

Правильный зимний уход поможет коже оставаться мягкой и ухоженной даже в холодное время года.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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