После душа кожа всё равно сухая? Возможно, вы забыли об этом важном этапе

Мороз и ветер — настоящие испытания для кожи. Из-за низких температур чешуйки эпидермиса отмирают быстрее, образуя плотный роговой слой. Он мешает кожному дыханию, закупоривает поры и провоцирует воспаления. В результате кожа теряет влагу, становится сухой и чувствительной. Но этого можно избежать, если правильно ухаживать за ней.
Главное правило зимнего ухода — выбирать гель для душа с питательными и увлажняющими компонентами. Средства с агрессивными ПАВами (сульфатами) могут пересушивать кожу, поэтому лучше отдавать предпочтение мягким формулам с маслами, гиалуроновой кислотой или экстрактами растений.
Чтобы кожа оставалась гладкой и могла впитывать увлажняющие компоненты, раз в неделю стоит использовать скраб. Однако важно не травмировать её: крупные частицы, такие как сахар или соль, могут быть слишком агрессивными. Лучше выбирать средства с мелкими скрабирующими частицами и использовать их не чаще двух раз в неделю.
После душа кожа особенно нуждается в уходе. Здесь важно учитывать её тип:
Правильный зимний уход поможет коже оставаться мягкой и ухоженной даже в холодное время года.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Магазины IKEA в Финляндии будут закрыты на два дня в связи с забастовкой работников розничной торговли, организованной профсоюзом PAM.