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Ломкие и тусклые волосы? Вот что реально помогает, а что — пустая трата денег

3:22
Моя семья » Красота и стиль

Густые и здоровые волосы — мечта многих, но что делать, если природа не наградила пышной шевелюрой? К счастью, добиться желаемого результата можно и без дорогих салонных процедур. Эти 9 проверенных советов помогут укрепить волосы и сделать их красивыми.

Девушка с длинными волосами
Фото: https://www.freepik.com by teksomolika
Девушка с длинными волосами

1. Обратите внимание на питание

Здоровье волос начинается с рациона. Недостаток важных микроэлементов может привести к их ломкости, выпадению и потере блеска. Особенно важны:

  • Цинк — укрепляет корни и предотвращает выпадение.
  • Железо — улучшает кровообращение в коже головы, питая волосяные фолликулы.
  • Белок — строительный материал для волос, без него они становятся слабыми.
  • Витамины группы B и C — способствуют росту и защищают от негативного воздействия окружающей среды.

Добавьте в рацион орехи, рыбу, яйца, молочные продукты, овощи и фрукты, и волосы заметно преобразятся.

2. Делайте массаж кожи головы

Регулярный массаж стимулирует кровоток, усиливая питание корней. Для большего эффекта можно использовать натуральные масла: касторовое, кокосовое или миндальное, добавляя пару капель эфирного масла розмарина или лаванды.

3. Защищайте волосы от перегрева

Частое использование фена, утюжка и плойки приводит к ломкости и сухости волос. Если отказаться от них невозможно, используйте термозащитные средства.

4. Регулярно подстригайте кончики

Посечённые и сухие кончики мешают волосам расти здоровыми. Регулярная стрижка (раз в 2-3 месяца) помогает избавиться от повреждений и делает волосы более ухоженными.

5. Выбирайте мягкие средства для ухода

Шампуни и кондиционеры с агрессивными компонентами могут повреждать структуру волос. Лучше отдавать предпочтение мягким формулам без сульфатов и силиконов, особенно если волосы склонны к сухости.

6. Увлажняйте волосы

Недостаток влаги делает волосы ломкими. Используйте увлажняющие маски, несмываемые спреи и масла, подходящие вашему типу волос.

7. Контролируйте уровень стресса

Стресс влияет не только на настроение, но и на волосы — он может спровоцировать их выпадение и ухудшить состояние кожи головы. Расслабляющие практики, прогулки и полноценный сон помогут снизить негативное воздействие.

8. Откажитесь от тугих причёсок

Чрезмерное натяжение волос ослабляет корни и может привести к их истончению. Лучше отдавать предпочтение мягким укладкам, которые не травмируют структуру волос.

9. Пейте больше воды

Недостаток воды в организме влияет на состояние кожи головы и волос. Регулярное употребление достаточного количества жидкости — простой и эффективный способ поддерживать волосы в здоровом состоянии.

Следуя этим простым советам, можно добиться крепких и ухоженных волос, не прибегая к сложным и дорогостоящим процедурам.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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