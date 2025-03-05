Хотите плоский живот без изнурительных диет? Просто начните утро с этих простых действий

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1:53
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Многие начинают день с чашки кофе и завтрака, но первые 30 минут после пробуждения — золотое время для сжигания жира. Лёгкая зарядка натощак запускает метаболизм, активирует мышцы и заставляет тело работать на максимуме.

Талия
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Талия

Как правильно тренироваться утром

1. Начните с "вакуума"

Это упражнение укрепляет поперечную мышцу живота, подтягивает талию и делает живот более плоским.

Как делать:

  • Лягте на спину, согните ноги в коленях.
  • Сделайте глубокий вдох, затем резко выдохните весь воздух.
  • Втяните живот, как будто хотите прижать пупок к позвоночнику.
  • Задержитесь на 15-20 секунд, повторите 5 раз.

Результат: Уже через 3 дня талия станет тоньше, а живот — подтянутым.

2. Добавьте планку и скручивания

Чтобы ускорить жиросжигание, включите короткую 10-минутную тренировку натощак.

Эффективные упражнения:

  • Планка (1 минута) — укрепляет пресс и мышцы кора.
  • Скручивания (3 подхода по 20 повторений) — работают на прямую мышцу живота.
  • Приседания (3 подхода по 15 повторений) — ускоряют обмен веществ.

Важно: Не переусердствуйте! Слишком интенсивные тренировки без еды могут вызвать головокружение.

3. Вода с лимоном — запуск метаболизма

После зарядки выпейте стакан тёплой воды с лимоном. Это ускорит обмен веществ и подготовит организм к первому приёму пищи.

4. Завтрак для стройности

Не ешьте сразу после упражнений — подождите 30 минут.

Лучшие варианты завтрака:

  • Омлет со шпинатом — белок и клетчатка.
  • Творог с зеленью — лёгкий, питательный перекус.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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