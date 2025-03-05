Этот ритуал по утрам сделает кожу упругой и избавит от отёков

С возрастом кожа теряет упругость, волосы становятся ломкими, а лицо по утрам «украшают» отёки? Многие считают, что причина в естественном старении, но на самом деле виновником может быть обычное обезвоживание.
Правильный питьевой режим не только утоляет жажду, но и перезапускает обменные процессы, ускоряет обновление клеток и улучшает внешний вид.
Начинайте день с воды
Стакан тёплой воды с чайной ложкой лимонного сока запускает пищеварение, улучшает работу почек и помогает организму проснуться.
Пейте каждые 20–30 минут
Даже если не чувствуете жажды, делайте 2–3 глотка воды регулярно в течение дня.
Чай, кофе и соки не заменяют воду
Для правильного увлажнения организма нужна чистая негазированная вода.
Через месяц правильного питьевого режима кожа станет плотнее, волосы — блестящими, а отёки исчезнут. Это не мгновенный эффект, но через несколько месяцев он может стать достойной альтернативой салонным процедурам.
Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.
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