Этот ритуал по утрам сделает кожу упругой и избавит от отёков

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С возрастом кожа теряет упругость, волосы становятся ломкими, а лицо по утрам «украшают» отёки? Многие считают, что причина в естественном старении, но на самом деле виновником может быть обычное обезвоживание.

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Правильный питьевой режим не только утоляет жажду, но и перезапускает обменные процессы, ускоряет обновление клеток и улучшает внешний вид.

Как нехватка воды влияет на красоту

Кожа становится сухой, тусклой, появляются морщины.

Волосы теряют блеск, становятся ломкими, медленнее растут.

Ногти слоятся и становятся хрупкими.

Отеки по утрам сигнализируют о задержке жидкости в тканях из-за неправильного водного баланса.

Как пить воду правильно, чтобы увидеть эффект

Начинайте день с воды

Стакан тёплой воды с чайной ложкой лимонного сока запускает пищеварение, улучшает работу почек и помогает организму проснуться.

Пейте каждые 20–30 минут

Даже если не чувствуете жажды, делайте 2–3 глотка воды регулярно в течение дня.

Чай, кофе и соки не заменяют воду

Для правильного увлажнения организма нужна чистая негазированная вода.

Когда ждать результата

Через месяц правильного питьевого режима кожа станет плотнее, волосы — блестящими, а отёки исчезнут. Это не мгновенный эффект, но через несколько месяцев он может стать достойной альтернативой салонным процедурам.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H 2 O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.



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