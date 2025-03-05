Ошибки в уходе, которые портят кожу лица: что нужно срочно исправить

1:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кажется, чем больше увлажнения, тем лучше? Оказывается, переусердствовать с уходом так же вредно, как и его игнорировать. Избыточное увлажнение может привести к акне, а неправильное очищение — испортить защитный барьер кожи. Разбираем самые частые ошибки, которые мешают сохранить кожу здоровой.

Фото: https://www.freepik.com Девушка

Какие ошибки в уходе за лицом допускают многие

1. Агрессивное или недостаточное очищение

Очищение — основа ухода за кожей. Но если использовать жёсткие пенки или агрессивные гели, можно повредить защитный барьер.

Что делать?

Выбирайте мягкие пенки и молочко вместо агрессивных гелей.

Не умывайтесь слишком часто — достаточно 2 раз в день.

2. Переувлажнение — причина высыпаний

Многие считают, что чем больше крема, тем лучше. Но избыточная влага может "заблокировать" кожу, ухудшая её дыхание и провоцируя высыпания.

Как избежать проблемы?

Используйте увлажняющие средства по типу кожи.

Не наносите слишком плотные текстуры на жирную кожу.

3. Отказ от солнцезащитных средств

Многие забывают, что ультрафиолет ускоряет старение и провоцирует пигментацию. Причём зона декольте тоже нуждается в защите.

Как правильно защищать кожу?

Используйте SPF не ниже 30 круглый год.

Наносите солнцезащиту не только на лицо, но и на шею и декольте.

4. Нарушение последовательности ухода

Если наносить средства в неправильном порядке, кожа не получит максимум пользы.

Как делать правильно?

Очищение — удаляем загрязнения. Сыворотка — активные компоненты проникают глубже. Крем — увлажнение и защита.

Уточнения

Крем — отделочный полуфабрикат кондитерского производства, используется как для украшения поверхности изделий, так и для прослаивания и обмазывания коржей и заполнения полостей выпеченных полуфабрикатов.



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