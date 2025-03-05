Ошибки в уходе, которые портят кожу лица: что нужно срочно исправить

Кажется, чем больше увлажнения, тем лучше? Оказывается, переусердствовать с уходом так же вредно, как и его игнорировать. Избыточное увлажнение может привести к акне, а неправильное очищение — испортить защитный барьер кожи. Разбираем самые частые ошибки, которые мешают сохранить кожу здоровой.
Очищение — основа ухода за кожей. Но если использовать жёсткие пенки или агрессивные гели, можно повредить защитный барьер.
Что делать?
Многие считают, что чем больше крема, тем лучше. Но избыточная влага может "заблокировать" кожу, ухудшая её дыхание и провоцируя высыпания.
Как избежать проблемы?
Многие забывают, что ультрафиолет ускоряет старение и провоцирует пигментацию. Причём зона декольте тоже нуждается в защите.
Как правильно защищать кожу?
Если наносить средства в неправильном порядке, кожа не получит максимум пользы.
Как делать правильно?
Крем — отделочный полуфабрикат кондитерского производства, используется как для украшения поверхности изделий, так и для прослаивания и обмазывания коржей и заполнения полостей выпеченных полуфабрикатов.
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