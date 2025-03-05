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Хотите, чтобы аромат духов остался на коже до вечера? Используйте этот трюк

2:04
Моя семья » Красота и стиль

Вы наносите любимый аромат утром, но к обеду от него не остаётся и следа? Проблема вовсе не в стойкости парфюма, а в нюансах нанесения. Несколько простых приёмов помогут раскрыть аромат и сохранить его на коже до самого вечера.

Парфюм
Фото: Designed by Freepik by marymarkevich is licensed under Public domian
Парфюм

Как правильно наносить духи, чтобы аромат держался дольше

1. Подготовьте кожу перед нанесением

Аромат лучше всего закрепляется на увлажнённой коже. Сухая кожа быстрее впитывает и испаряет духи, сокращая их стойкость.

Что делать?

  • Наносите парфюм сразу после душа, когда кожа тёплая и поры раскрыты.
  • Используйте крем или лосьон без запаха, чтобы не перебивать композицию.

2. Вазелин — секретное оружие для стойкости

Жирная текстура вазелина создаёт невидимую плёнку, которая удерживает молекулы аромата.

Как использовать?

  • Нанесите немного вазелина на точки пульса (запястья, шею, за ушами) перед тем, как распылить духи.

3. Не растирайте парфюм!

Многие совершают классическую ошибку, растирая духи после нанесения. Это разрушает молекулы и снижает стойкость аромата.

Как правильно наносить?

  • Распыляйте духи на расстоянии ладони от тела.
  • Дайте им естественно впитаться в кожу, не растирая.

4. Выбирайте правильные зоны для нанесения

Аромат "цепляется" за тепло, поэтому духи нужно наносить на участки с близким расположением сосудов.

Лучшие зоны:

  • Внутренние сгибы локтей
  • Запястья
  • За ушами
  • Виски
  • Зона за коленями

5. Парфюм на волосах — секрет воздушного шлейфа

Волосы прекрасно удерживают аромат, но спирт может пересушить локоны.

Как сделать правильно?

  • Распылите духи на щётку для волос, а затем расчешите пряди.
  • Или распылите аромат над головой, позволяя каплям мягко осесть.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie "парфюмерная отрасль" ← parfumer "наполнять ароматом" ← fumer "дымить, окуривать") — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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