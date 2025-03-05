Хотите, чтобы аромат духов остался на коже до вечера? Используйте этот трюк

Вы наносите любимый аромат утром, но к обеду от него не остаётся и следа? Проблема вовсе не в стойкости парфюма, а в нюансах нанесения. Несколько простых приёмов помогут раскрыть аромат и сохранить его на коже до самого вечера.
Аромат лучше всего закрепляется на увлажнённой коже. Сухая кожа быстрее впитывает и испаряет духи, сокращая их стойкость.
Что делать?
Жирная текстура вазелина создаёт невидимую плёнку, которая удерживает молекулы аромата.
Как использовать?
Многие совершают классическую ошибку, растирая духи после нанесения. Это разрушает молекулы и снижает стойкость аромата.
Как правильно наносить?
Аромат "цепляется" за тепло, поэтому духи нужно наносить на участки с близким расположением сосудов.
Лучшие зоны:
Волосы прекрасно удерживают аромат, но спирт может пересушить локоны.
Как сделать правильно?
Парфюме́рия (фр. parfumerie "парфюмерная отрасль" ← parfumer "наполнять ароматом" ← fumer "дымить, окуривать") — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.
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