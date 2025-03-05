Цвета, которые заполнят подиумы весной 2025: ярко-зелёный и масляно-жёлтый

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Весна всегда приносит обновление не только в природу, но и в нашу моду. В 2025 году на подиумах появятся два цвета, которые явно будут не для всех. Забудьте о привычных чёрном и белом – на смену им приходят масляно-жёлтый и ярко-зелёный. Эти оттенки обещают стать ярким акцентом в гардеробах, но далеко не все решат их носить. Готовы ли вы принять этот вызов?

Фото: https://www.freepik.com by pvproductions Свитер с цветами

Модные цвета весны 2025 года

В прошлом году на пике популярности был сливочно-желтый, а в этом сезоне ему на смену пришли два весьма нетрадиционных и контрастных цвета. Масляно-жёлтый, который мы уже видели, и ярко-зеленый, смело шагнувший на подиумы от таких брендов, как Tom Ford, Prada и Valentino, сделают весну 2025 ярче и интереснее.

Масляно-жёлтый: элегантность и утонченность

Этот тёплый оттенок желтого более мягкий и изысканный по сравнению с классическим жёлтым. Он легко впишется в любой гардероб и идеально сочетается с белым, тёмно-синим и серым цветами. Сливочно-жёлтый привнесет в образ свежесть и мягкость, а в комбинации с тёмно-синим или коричневым будет выглядеть особенно элегантно. Этот оттенок можно носить в виде блузки, блейзера или лёгкого пальто – он понравится тем, кто ценит нежность и утонченность.

Ярко-зелёный: дерзость и энергия

Ярко-зелёный, напротив, олицетворяет дерзкость и энергию. Этот цвет, похожий на оттенок лягушки, идеально подойдет тем, кто хочет добавить в свой гардероб ярких акцентов. Его можно носить в монохромных нарядах или добавить через аксессуары – сумочку, шарф или даже маникюр. Ярко-зелёный отлично комбинируется с нейтральными оттенками, такими как серый, чёрный и белый, придавая образу свежесть и насыщенность.

Эти два оттенка точно привлекут внимание и освежат ваш стиль в наступающем сезоне.

Уточнения

Цвет — качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на основании возникающего физиологического зрительного ощущения и зависящая от ряда физических, физиологических и психологических факторов.



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