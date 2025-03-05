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Процедуры по уходу за кожей: выбираем, что делать дома, а что доверить мастеру

1:25
Моя семья » Красота и стиль

Косметические процедуры давно перестали быть привилегией только салонов красоты. Многие процедуры можно легко выполнять дома, экономя деньги и время. Однако есть такие манипуляции, которые лучше доверить профессионалам. Как не ошибиться в выборе и не навредить своей коже?

Косметолог
Фото: Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian
Косметолог

Процедуры, которые можно делать дома

В домашнем уходе не стоит недооценивать простоту, но в то же время эффективность таких процедур, как очищение, увлажнение и маски для лица. Простейший пилинг с использованием фруктовых кислот, скрабы и увлажняющие маски можно с успехом использовать в домашних условиях. Такие процедуры безопасны, если правильно подобрать косметику и соблюдать инструкции. Также эффективно использовать массажи лица с маслами для улучшения циркуляции крови.

Что лучше доверить специалистам?

Некоторые процедуры требуют глубоких знаний и опыта, чтобы избежать повреждения кожи. К ним относятся химические пилинги, лазерные процедуры, микродермабразия и инъекции. Профессионалы знают, как правильно опредилить тип кожи, подобрать подходящие средства и избежать осложнений.

Не стоит бояться делать косметические процедуры дома, если следовать рекомендациям и не переходить к более сложным манипуляциям без профессиональной консультации.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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