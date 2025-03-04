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Обнови свой стиль: секреты умных покупок и стильных решений

Моя семья » Красота и стиль

Как обновить гардероб без больших затрат? Это вполне реально, и не нужно тратить целое состояние на покупки. Стилисты советуют обновлять стиль каждый сезон, но не у всех есть возможность регулярно покупать новые вещи. К тому же, излишний потребление не приветствуется. Однако есть способы освежить гардероб и создать стильные образы, не тратя много денег. Фэшн-эксперт Елизавета Акварель делится несколькими простыми, но эффективными рекомендациями.

Магазин женской одежды
Фото: unsplash.com by Hannah Morgan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Магазин женской одежды

Обнови бижутерию

Аксессуары могут изменить даже самый простой образ. Если у тебя базовый гардероб, добавление стильной бижутерии — минималистичной или винтажной — может создать новый образ. Лучше выбирать украшения из нержавеющей стали: они выглядят дорого и аккуратно, при этом не темнеют со временем. Не стоит покупать дешёвую бижутерию, так как она может испортить впечатление от всего образа.

Купи два новых "низа"

Два новых элемента гардероба — например, джинсы, брюки или юбка — могут освежить твой стиль. Эти вещи можно сочетать с тем, что уже есть в твоем гардеробе, создавая десятки новых луков. Один "низ" легко комбинируется с несколькими "верхами", а добавив пиджак, кардиган или жакет, ты получишь ещё больше вариантов для стильных сочетаний.

Используй распродажи с умом

Покупать зимние вещи летом или летние — зимой — это настоящий лайфхак! Часто бренды распродают старые коллекции, и можно приобрести качественные базовые вещи по хорошей цене. Не стоит тратить деньги на сезонные тренды, которые быстро выйдут из моды. Лучше купить на распродажах вещи, которые всегда будут актуальны и прослужат несколько сезонов.

Прими участие в свопе

Свопы — это мероприятия, на которых люди обмениваются вещами в хорошем состоянии. Это отличная возможность обновить гардероб, не тратя деньги, и одновременно поддержать экологию. Перед тем как отправиться на своп, составь список вещей, которые тебе реально нужны. Оценив свой гардероб, выбери те вещи, которые действительно пополнят твою капсулу и будут сочетаться с тем, что уже есть.

Обновить гардероб не всегда требует больших затрат, важно только подойти к процессу с умом и выбирать вещи, которые будут служить долго и сочетаться с тем, что уже есть.

Уточнения

Гардероб (гардеробная) — помещение для хранения одежды и переодевания
 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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